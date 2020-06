Buon Compleanno Cagliari ! Il club sardo compie oggi 100 anni

Cagliari, 30 maggio 1920. Gaetano Fichera, famoso chirurgo internazionale, decide di fare una sorta di regalo alla città che lo aveva accolto come un figlio, lui, che dovette abbandonare la sua Sicilia per motivi di lavoro. Ci troviamo al cinema Eden, insieme a Fichera ci sono gli “sportman” più noti ed importanti della città. Il motivo? Regalare al capoluogo sardo una squadra di calcio.

Nascerà così il Cagliari Calcio 1920, una squadra che nel corso degli anno non sarà una “semplice” squadra della città ma bensì ne diventerà uno dei simboli e dei vanti dei propri cittadini. Cento anni di storia e di emozioni, condite da uno storico ed incredibile scudetto sbarcato nell’isola nella stagione 1969/70. Una storia condita da grandi nomi, come quello di Gigi Riva, vera leggenda rossoblù e della nazionale italiana.

In Sardegna, esattamente 100 anni dopo, il 30 maggio 2020, si fa festa. Sarà però una festa online, causa pandemia mondiale. Tutto ciò però non blocca l’entusiasmo del popolo sardo, pronto a riempire i social con foto e video rossoblù. Non ci sarà la sfida tra le leggende del Cagliari e quelle della nazionale italiana, ma una cosa è certa, quello che ci sarà è il Cagliari Calcio.

Una terra, un popolo, una squadra !

Buon Compleanno Cagliari !

A Chent’annoso cun saludi !