Novità per chi intende giocare su Librabet

Nel settore del gioco d'azzardo si verificano regolarmente alcuni eventi importanti.

Macquarie prevede che Macao raggiunga i 18,7 miliardi di ricavi lordi da gioco in aprile

La banca d'investimento Macquarie ha pubblicato una previsione sui ricavi lordi del gioco d'azzardo di Macao nell'aprile di quest'anno. Gli analisti ritengono che i casinò della città guadagneranno tra i 17,6 e i 18,7 miliardi di patacas. Se le previsioni si avvereranno, l'industria del gioco d'azzardo di Macao tornerà al 75-79% della cifra del 2019, prima della pandemia di coronavirus.

Gli analisti di Hong Kong Linda Huang e Howard Suen hanno notato che la scorsa settimana il ricavo medio giornaliero (ADR) di Macao è stato pari a 600 milioni di patacas. Hanno ipotizzato che per il resto del mese la cifra rimarrà invariata tra i 580 e i 630 milioni di patacas.

Il mese scorso, l’Ufficio di Ispezione e Coordinamento del Gioco d’Azzardo della città ha riportato un aumento del 5,5% delle entrate lorde del gioco d’azzardo di Macao da febbraio a marzo 2024, che hanno superato i 19,5 miliardi di patacas. La cifra è stata leggermente superiore al precedente massimo post-Covida registrato nell’ottobre 2023.

Una coppia statunitense vince 2 milioni al Powerball grazie a due biglietti identici

Una coppia della città di Annapolis, nello stato americano del Maryland, è diventata proprietaria di 2 milioni di dollari nell'estrazione della lotteria Powerball del 1° aprile 2024. La coppia ha vinto questa somma grazie a due biglietti con la stessa serie di numeri.

L’uomo ha condiviso la storia della sua vittoria con i rappresentanti della Lotteria del Maryland. Ha detto di aver utilizzato un terminale del negozio 7-Eleven di Bestgate Road per scansionare i biglietti esistenti e acquistarne di nuovi. Alcuni di essi erano duplicati, poiché la serie di numeri corrispondeva completamente.

Dopo aver saputo che il 7-Eleven aveva venduto due biglietti vincenti da un milione di dollari, l’uomo è tornato subito a controllare. All’inizio ha scoperto che diversi tagliandi avevano fruttato premi modesti di 4 dollari ciascuno. Tuttavia, mentre esaminava un altro biglietto, si è reso conto di aver vinto un milione di dollari perché i primi cinque numeri dell’estrazione corrispondevano.

La lotteria Powerball è attiva in 45 stati, tra cui Washington, D.C., le Isole Vergini e Porto Rico. Per riscuotere la vincita, i partecipanti devono selezionare cinque numeri da 1 a 69 e un numero speciale da 1 a 26. I prezzi dei biglietti partono da 2 dollari e salgono a 4 dollari quando vengono fornite caratteristiche aggiuntive per aumentare le probabilità di vincita.

I tavoli “intelligenti” potrebbero aumentare i ricavi lordi del gioco d’azzardo di Macao del 6 per cento

Gli analisti del conglomerato finanziario statunitense Citigroup hanno analizzato i vantaggi dei tavoli intelligenti per il gioco d'azzardo a Macao. Si prevede che l'uso della tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) per monitorare le fiches possa accelerare notevolmente il processo di gioco. Questo porterà a un aumento dei ricavi del casinò indipendentemente dal numero di visitatori.

Citigroup stima che il 10% dei tavoli delle sale da gioco di Macao sia già dotato di tecnologia RFID. Se il loro utilizzo diventerà più diffuso, le prospettive di crescita a lungo termine dell’industria del gioco d’azzardo di Macao miglioreranno.

Citigroup ritiene che la tecnologia possa aiutare i casinò a determinare il valore di ogni singolo giocatore. Ad esempio, l’RFID può aiutare a identificare i visitatori che privilegiano le scommesse speciali. Nonostante le probabilità potenziali di vincita più alte per il cliente, tali scommesse sono generalmente più redditizie per il casinò. Le tabelle RFID permettono anche di registrare con precisione il numero di visitatori stranieri e di ottimizzare le misure di gioco responsabile, che il governo locale approva.

Il mese scorso, il Gaming Inspection and Coordination Bureau della città ha dichiarato che i funzionari locali hanno incontrato i rappresentanti di sei operatori di casinò. Tra le questioni discusse, i sistemi di sorveglianza e i tavoli da gioco intelligenti.