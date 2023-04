Bundesliga, turno tutto da vivere per le battistrada Bayern e Dortmund

La Bundesliga edizione 2022/2023 è diversa dalle ultime edizioni. Finalmente verrebbe da dire, visto che il Bayern Monaco è sempre stato una sorta di ‘uomo solo al comando’, per riprendere una citazione che si affianca solitamente ad un evento ciclistico.

La leader del calcio tedesco non è comunque scomparsa dai radar, tranquilli, guida sempre la graduatoria, ma stavolta non è riuscita a fare il vuoto alle sue spalle, tallonata in prima battuta dal Borussia Dortmund e, più a distanza, da un trio rappresentato dall’RB Lipsia, dall’Union Berlino e dal Friburgo, avversario in Europa League della Juventus.

La giornata in arrivo, la 26^, programmata tra venerdì 17 e domenica 19 marzo, mette sulla strada delle due battistrada, divise da appena due lunghezze, avversarie di diversa caratura e peso specifico e potrebbero dare connotati diversi alla graduatoria.

La prima della classe è chiamata infatti ad affrontare in trasferta il Bayer Leverkusen, squadra di metà classifica però in forte ascesa, considerando che nelle ultime cinque giornate ha perso in una sola circostanza. Le quote scommesse della Bundesliga registrano i favori del pronostico per la squadra di Julian Nagelsmann, il cui successo è quotato 1.56 contro il 4.74 dei biancorossi di casa, capaci di vincere appena due volte negli ultimi incroci con i prossimi rivali; il segno X vale invece 4.80, ma nei suddetti confronti diretti non è mai uscito…

Il Borussia Dortmund invece ospiterà al Signal Iduna Park un Colonia piuttosto in difficoltà, come confermato dallo score con cui arriva alla sfida: quattro gare senza vittoria con ben tre sconfitte! Il segno 1 in questo caso, quotato 1.46, sembra quasi scontato, mentre un colpaccio della squadra di Steffen Baumgart è valutato ben 6.05 (4.75 il segno X).

In Bundesliga la squadra più in forma, tolte le prime due della classifica, è comunque il Mainz (quattro vittorie ed un pari nelle ultime cinque!) e sarà proprio l’avversario del Friburgo, vantando i favori degli esperti che premiano la squadra di Bo Svenson con il 2.16 al segno 1 contro il 3.30 del successo esterno.