BOXE – Lee-Oliviera, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

LEE OLIVIERA DIRETTA STREAMING /Dazn ci regala in diretta l’incontro dei pesi leggeri tra Lee e Oliviera che si svolgerà a porte chiuse. E sull’ottagono di Las Vegas si daranno battaglia lo statunitense Kevin Lee e il brasiliano Charles Oliveira, pronti ad illuminare la notte di UFC Fight Night 170.

Lee-Oliviera: data e orario

L’incontro è previsto per sabato 14 Marzo 2020 alle ore 23 italiane.

Lee-Oliviera, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

I diritti televisivi sono stati acquistati da DAZN. Quindi chi vorrà seguire tutti i grandi match degli sport da combattimento, con i più grandi eventi di Boxe e MMA potrà farlo sulla piattaforma sportiva inglese. Oltre a questi, gli appassionati potranno seguire il campionato di Serie A di calcio anche in streaming su vari servizi online, quali Tim Vision, DAZN, SkyGo e Now TV. In particolare DAZN, il servizio in streaming inglese, quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A. Per non perdersi nemmeno un appuntamento, quindi, sarà necessario abbonarsi alla piattaforma sportiva.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare Darts, NFL, NHL e molto altro ancora. Non sprecare tempo, abbonati subito!