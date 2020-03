BOCA JUNIORS INDEPENDIENTE MEDELLIN DIRETTA STREAMING / Tutto lo spettacolo della Copa Libertadores è soltanto su DAZN e riempirà la notte di chi riuscirà a rimanere sveglio. I neo-campioni d’Argentina del Boa Juniors ospitano i colombiani dell’Independiente Medellin nella II° giornata del Gruppo H; all’esordio gli Xeneizes hanno pareggiato 1-1 a Caracas mentre i colombiani sono al fondo della classifica dopo la sconfitta casalinga contro Libertad.

BOCA JUNIORS-INDEPENDIENTE MEDELLIN: data e orario

La sfida Boca Juniors-Independiente Medellin verrà giocata nella mitica ‘Bombonera’ di Buenos Aires. La diretta comincerà, in Italia, nella primissima mattina di mercoledì 11 marzo, alle ore 01:30.

BOCA JUNIORS-INDEPENDIENTE MEDELLIN: le probabili formazioni

BOCA JUNIORS – Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Mas; Capaldo, Marcone, Reynoso; Villa Cano, Abila, Obando. All.: Russo

INDEPENDIENTE – Mosquera; Delgado, Murillo, Cadavid, Gomez; Reina, Angulo, Arregui, Garces; Ricaurte, Caicedo. All.: Bobadilla

BOCA JUNIORS-INDEPENDIENTE MEDELLIN, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B, alcune della Serie A e il miglior calcio di Ligue 1 e Liga. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN, con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare NHL,NFL, Darts e molto altro ancora.