BARCELLONA REAL MADRID DIRETTA STREAMING / La Spagna si ferma per ‘el Clasico’: la super sfida che mette di fronte blaugrana contro merengues, 26 Liga vinte contro 34, catalani contro castigliani. L’ultimo confronto al ‘Camp Nou’ terminò con un deludente 0-0 mentre, al ritorno, fu il Real Madrid a trionfare per 2-0. Ma se guardiamo gli ultimi 8 scontri diretti, la bilancia pende dal lato del Barca dato che quella dello scorso primo marzo fu l’unica sconfitta. Insomma, sabato pomeriggio non prendete impegni: tv, divano, thè caldo e ‘Clasico’ vi aspettano!

Barcellona – Real Madrid: data e orario

Sabato pomeriggio, 24 ottobre 2020, non prendete impegni: c’è Barcellona-Real Madrid. Fischio di inizio alle ore 16 dal ‘Camp Nou’ di Barcellona.

Barcellona – Real Madrid: le probabili formazioni

Tanti assenti, purtroppo, da entrambe le parti: a ‘Rambo‘ Koeman mancherà il forte portiere Ter Stegen, Alba e Umtiti mentre non saranno a disposizione di Zidane il funambolo Hazard oltre a Carvajal. Ancora in dubbio Sergio Ramos.

BARCELLONA – Neto; Sergi, Pique, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Dembelè; Messi. All.: Koeman

REAL MADRID – Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All.: Zidane

Barcellona – Real Madrid, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A, tutte le partite della Serie B e le più belle sfide della Liga. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.