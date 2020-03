ATLETICO MADRID SIVIGLIA DIRETTA STREAMING / Si gioca o no? Porte chiuse o aperte? Anche in Spagna c’è un po’ di incertezza ma tutto porta ad un ‘Wanda Metropolitano’ pieno in ogni ordine di posto per Atletico Madrid-Siviglia. Le due squadre erano appaiate al terzo posto, fino allo scorso turno, ma i colchoneros sono stati fermati dall’Espanyol e, al momento, sarebbero fuori anche dalla zona Champions League. Gli andalusi, prossimi avversari della Roma in Europa League, invece navigano a 10 punti dal Real Madrid capolista.

Segui live e in esclusiva ATLETICO MADRID SIVIGLIA su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Atletico Madrid-Siviglia: data e orario

Atletico Madrid-Siviglia verrà disputata sabato 7 marzo 2020, allo stadio ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid. Il fischio di inizio è fissato per le ore 16.

Atletico Madrid- Siviglia: le probabili formazioni

ATLETICO MADRID – Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan; Koke, Llorente, Saul, Carrasco; Felix, Costa. All.: Simeone

SIVIGLIA – Bono; Navas, Carlos, Kounde, Reguilon; Jordan, Gudelij, Vazquez; Ocampos, En Nesyri, Suso. All.: Lopetegui

Atletico Madrid – Siviglia, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B, alcune della Serie A e il miglior calcio di Ligue 1 e Liga. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare NHL,NFL, Darts e molto altro ancora.