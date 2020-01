ATALANTA PARMA DIRETTA STREAMING / Passato e presente di Kulusevski a confronto. E il suo futuro? Già si conosce: con la maglia bianconera della Juve. Il centrocampista del Parma, in prestito dall’Atalanta, è stato sicuramente il grande protagonista del mercato di questo inizio 2020. Atalanta-Parma però sarà molto di più: la ‘Dea‘ arriva dallo storico 5-0 casalingo rifilato al Milan e, tra le mura amiche, ha il migliore attacco della Serie A. Di fronte gli emiliani dovranno ancora rinunciare a Gervinho ma, in trasferta, sono in striscia positiva da cinque incontri.

Atalanta-Parma: data e orario

Atalanta-Parma sarà uno dei big-match dell’Epifania. Verrà giocata allo Gewiss Stadium con fischio di inizio alle ore 15:00 di lunedì 6 gennaio 2020.

Atalanta-Parma: le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe riconfermare il portentoso ’11’ che ha asfaltato il Milan con Pasalic trequartista e Ilicic ‘falso nove’. Il tecnico comunque sorride perchè tornerà tra i disponibili anche Duvan Zapata ma, insieme a Muriel, dovrebbe partire dalla panchina

Formazione ancora una volta da reinventare per D’Aversa. Nella pausa si è fermato Gervinho e sarà out anche lo squalificato Gagliolo. Buone notizie dall’infermeria: Inglese tornerà tra i convocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Malinovskyi, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. All.: Gasperini

PARMA – Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. All.: D’Aversa

Atalanta-Parma, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita tra Atalanta e Parma sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A oltre al calcio estero.

