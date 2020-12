ATALANTA FIORENTINA DIRETTA STREAMING /Crisi di spogliatoio contro crisi di risultati. E’ questo il riassunto di Atalanta – Fiorentina: i nerazzurri vogliono allontanare ulteriormente le voci sul forte litigio tra ‘Gasp’ e alcuni ex fedelissimi. Di fronte, i viola cercano la prima vittoria con Prandelli in panchina.

ATALANTA – FIORENTINA: data e orario

Atalanta – Fiorentina verrà giocata domenica 13 dicembre alle ore 15:00. Teatro dell’incontro sarà lo ‘Gewiss Stadium’.

ATALANTA – FIORENTINA: le probabili formazioni

ATALANTA – Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Miranchuk, Gomez; Lammers

FIORENTINA – Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Ribery; Vlahovic

ATALANTA-FIORENTINA, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

