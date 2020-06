Consigli per acquistare Tendalini e Cappottine per barche

Tendalini e cappottine sono elementi indispensabili per vivere le imbarcazioni senza rinunciare al comfort, sia che vengano usate per il tempo libero, sia che vengano usate per scopi lavorativi.

Sono infatti utili come protezione dai forti raggi solari e come riparo in caso di pioggia o forti temporali. In genere vengono posizionati su gommoni o barche aperte.

I migliori tendalini sul mercato sono quelli formati da una struttura in acciaio inox e che hanno una cappottina in tessuto resistente. Sono fissati alla barca tramite degli attacchi specifici ed hanno degli snodi che consentono di ridurre l’ingombro quando non sono utilizzati.

Tendalini: come sono fatti e come si scelgono

Tessilmare, una nota azienda del settore nautico, propone, tra i suoi numerosi prodotti d’eccellenza, anche tendalini e cappottine.

In genere, i tendalini migliori sono quelli prodotti su misura, ma ciò non toglie che bisogna comunque considerare alcuni fattori prima della scelta definitiva.

In primo luogo c’è da stabilire quanta superficie deve occupare la zona d’ombra proiettata dal tendalino e dalla sua cappottina. In via generale, il numero di archi è direttamente proporzionale all’aumento della zona d’ombra.

I telai vengono realizzati principalmente in acciaio inox e in alluminio anodizzato. Il primo tipo è robusto ed esteticamente piacevole, il secondo resiste meglio agli agenti atmosferici a agli urti delle onde.

I tubolari che formano la struttura vera e propria del tendalino dovranno essere di una misura che sia in proporzione con la misura del telo scelto per la cappottina. L’innovazione di Tessilmare risiede sia nella scelta del materiale dei tubolari, che è in acciaio inox 316, sia nelle giunture rinforzate e sostenute con delle viti a grande tenuta che sono inserite all’interno di cilindri di nylon che sono, a loro volta, inseriti all’interno di ogni tubolare.

Contrariamente ai rivetti classici, questo sistema garantisce una più lunga durata nel tempo.

Venendo poi al tessuto della cappottina, esso deve essere poco ingombrante ma resistente al punto di impedire agli agenti atmosferici di strapparlo o deteriorarlo. Tessilmare ha, in questo senso, introdotto un processo del tutto innovativo: del pvc liquido viene fatto penetrare nella fibra del tessuto e non accoppiato in un secondo momento. Ciò fa sì che la cappottina non si defogli e la rende lavabile e imputrescibile.

Le misure del tendalino devono anche tenere conto delle misure della barca. In genere la larghezza del tendalino è riferita ai punti di attacco. La lunghezza, invece, dipende dalla larghezza dell’imbarcazione.

L’altezza deve essere tale da poter permettere di stare in piedi sotto al tendalino, che potrà essere posizionato in diverse zone della barca, a seconda delle preferenze, soprattutto grazie all’ampia gamma di attacchi disponibili.