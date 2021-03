MOTOGP, GP Qatar 2021 – diretta streaming gratis e dove vederla

MOTOGP GP QATAR DOVE VEDERLO / Manca poco ormai, domenica finalmente parte una nuova stagione di Motomondiale. Si riparte dal campione in carica Mir che cercherà di difendere il titolo, Valentino Rossi inizia una nuova avventura in Petronas. Ci sono assenze importanti come quella di Andrea Dovizioso e Marc Marquez: il primo l’anno scorso ha lasciato la Ducati con la volontà di prendersi un anno sabbatico, mentre il secondo è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al braccio destro.

MOTOGP, GP QATAR 2021: dove si corre

Il primo gp di questo motomondiale 2021 si correrà sul circuito ‘Losail’ di Doha in Qatar.

MOTOGP, GP QATAR 2021: gli orari

Sarà un lungo week-end motoristico. Ecco tutti gli orari:

Sabato 27 marzo

Ore 11.20: prove libere 3 Moto3

Ore 12.15: prove libere 3 Moto2

Ore 13.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.30: qualifiche Moto3

Ore 16.25: qualifiche Moto2

Ore 17.20: prove libere 4 MotoGP

Ore 18.00: qualifiche MotoGP