MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: diretta streaming, dove vederlo in tv, data, ora e programma

MOTOGP GP EMILIA ROMAGNA DOVE VEDERLO/ Un motomondiale cosi aperto e avvincente non si vedeva da molti anni. Siamo arrivati al settimo appuntamento che si correrà ancora in Italia, dopo le vittorie di due piloti italiani nelle scorse gare si spera nella tripletta anche su questo circuito. Se non volete perdervi questa gara, sintonizzatevi su Dazn.

MotoGP, GP Emilia Romagna: dove si corre

Il Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del MotoMondiale 2020, andrà in scena al circuito di Misano Adriatico.

MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: diretta streaming e dove vederlo in TV

Si riaccendono i motori ma sapete dove vedere le prodezze dei piloti? Quest'anno tutto il MotoMondiale sarà trasmesso sul canale 208 di SkySport MotoGP ed in diretta streaming su DAZN. Il MotoMondiale verrà trasmesso in chiaro in differita su TV8.

MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: programma e orari

Tra giovedì e venerdì, le prime prove ufficiali. E da sabato le qualifiche per la gara di domenica. Insomma sarà un week-end ricchissimo:

Sabato 19 settembre

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 20 settembre

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

Qualifiche e gara saranno inoltre visibili in diretta anche in chiaro su TV8.