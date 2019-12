SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE DOVE VEDERLI IN TV/ Con Natale alle porte sono d’obbligo, ecco che il calcio europeo entra nel vivo con la 65^ edizione dei sorteggi degli ottavi di Champions League.

Sorteggio Sedicesimi di Europa League: data, orario e dove vederlo

Il sorteggi degli ottavi di UEFA Champions League 2019/20 è in programma lunedì 16 dicembre alle ore 13.00 e sarà trasmesso in diretta su UEFA.com. Oppure sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e sulle reti Mediaset e su Eurosport 1, il canale è visibile ormai da tempo agli abbonati Sky al tasto 210, ma che dal mese di agosto ha fatto il suo esordio anche sulla piattaforma DAZN.

Sorteggio Sedicesimi Europa League: le squadre qualificate e le fasce

Prima fascia

Ajax

Arsenal

Basilea

Bayer Leverkusen

Braga

Celtic

Espanyol

Gent

Inter

Istanbul Basaksehir

LASK

Malmoe

Manchester United

Rangers

Salisburgo

Siviglia

Seconda fascia

APOEL

AZ Alkmaar

Benfica

Bruges

Cluj

Copenaghen

Eintracht

Getafe

Ludogorest

Olympiacos

Porto

Roma

Shakhtar Donetsk

Sporting

Wolfsburg

Wolverhampton

Europa League: il calendario della stagione

Ecco tutte le date dell’Europa League dai sedicesimi fino al termine:

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno 12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

19 marzo: ottavi di finale, ritorno 9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

16 aprile: quarti di finale, ritorno 7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium, Danzica

Sorteggi Europa League, diretta streaming gratis e tv: dove vederli

I sorteggi saranno visibili in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A, senza dimenticarsi ovviamente del magico mondo del basket e molto altro ancora. Per poter guardare i sorteggi di Europa League,sulla piattaforma inglese grazie alla diretta di Eurosport 2 e in streaming di Eurosport Player

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform