Serie A 2021/2022: tutte le squadre, le date e gli orari degli incontri

Il prossimo campionato di Serie A 2021/2022 è ancora lontano ma vi sono già alcune certezze in relazione alle date ed alle squadre che prenderanno parte al torneo.

Le date

La prima di queste certezze, appunto, è la data d’inizio del prossimo campionato di calcio: sarà il 21 agosto 2021 con gli anticipi del sabato (uno alle 18.00 ed uno previsto per le 20.45) e si concluderà regolarmente domenica 22 agosto con le rimanenti partite.

Nel momento in cui scriviamo non è ancora stato diramato ufficialmente il calendario delle partite e non è ancora noto, neppure, il giorno in cui questo sarà reso noto.

Altra certezza è data dalla sua data di conclusione: il 38° ed ultimo turno del campionato di Serie A 2021/2022 si disputerà il 22 maggio 2022. Ci sarà la consueta pausa duramente il periodo natalizio che andrà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, giorno in cui è previsto l’ultimo turno infrasettimanale della stagione.

Gli altri turni infrasettimanali saranno giocati nelle date di mercoledì 22 settembre, mercoledì 27 ottobre, mercoledì 1 dicembre e mercoledì 22 dicembre.

Le squadre

Le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A 2021/2022 sono:

Atalanta

Bologna

Cagliari

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Roma

Sassuolo

Sampdoria

Spezia

Torino

Udinese

Verona

Empoli (promosso dalla Serie B)

Salernitana (promossa dalla Serie B)

Venezia (promosso dalla Serie B dopo play-off)

Gli orari delle partite

Se fin qui abbiamo dato delle notizie piuttosto ovvie e banali, quella che stiamo per darvi adesso rappresenta una delle grandi novità in arrivo per la prossima stagione.

Infatti, la Serie A 2021/2022 potrebbe essere spalmata addirittura in dieci orari differenti ogni giornata. L’ipotesi, infatti, è quella di far disputare ben 4 partite il sabato con la prima partita alle 14.30, poi 16.30, 18.30 e l’anticipo serale delle 20.45, 5 incontri la domenica iniziando dalle 12.30, con il secondo incontro alle 14.30, la partita delle 16.30, la sfida delle 18.30 e la partita serale delle 20.45, più il monday night delle 20.45.

Orari che potrebbero permettere agli appassionati di non perdersi neppure un minuto di tutta la giornata di campionato.

Regolamento

Come prevede il regolamento della Serie A, questa sarà composta da 20 squadre, quelle che vi abbiamo elencato precedentemente. La prima classificata vincerà lo scudetto e sarà ammessa di diritto alla stagione successiva di Champions League insieme alle squadre che occuperanno anche il secondo, terzo e quarto posto in classifica.

Le squadre che, invece, occuperanno il quinto ed il sesto posto saranno ammesse all’Europa League 2022/23 mentre la formazione che si troverà ad occupare il settimo posto potrà partecipare alla Conference League.

Le ultime tre classificate, ossia le squadre che si troveranno ad occupare il ventesimo, diciannovesimo e diciottesimo posto, retrocederanno nella Serie B 2022/23.