SASSUOLO PARMA DIRETTA STREAMING/ Una delle partite della 24^ giornata di Serie A è Sassuolo-Parma. I neroverdi sono in cerca di continuità dopo le due scorse vittorie con Spal e Roma. Mentre il Parma in zona Europa cercherà riscatto dopo la partita persa contro i biancocelesti. Vediamo i dettagli della gara: dove vederla, le probabili formazioni e quando si gioca

Sassuolo-Parma: data e orario

Sassuolo-Parma, match in programma per domenica 16 febbraio 2020, avrà luogo presso lo stadio Mapei, con fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Sassuolo-Roma: probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli;Toljan, Romagna,Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Herani,Kurtic; Siligardi, Cornelius, Caprari. Allenatore D’Aversa

Sassuolo-Parma, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo.

