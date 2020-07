Sampdoria-Spal, diretta streaming e tv: dove vederla

SAMPDORIA SPAL DIRETTA STREAMING/ Le due squadre sono coinvolte nella corsa alla salvezza si giocano questo scontro diretto che può diventare assolutamente decisivo. La Samp vincendo lo scontro diretto con il Lecce hanno fatto un passo avanti verso l’obiettivo. Mentre la Spal ha sprecato un’occasione facendosi rimontare il doppio vantaggio acquisito contro i rossoneri.

Sampdoria-Spal: data e orario

Il match Sampdoria-Spal in programma per domenica 5 luglio 2020, avrà luogo presso lo stadio Marassi di Genova, con fischio d’inizio fissato per le ore 19:30.

Sampdoria-Spal: le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, La Gumina Allenatore Ranieri.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Castro, Missiroli, Murgia, Sala; Floccari, Petagna Allenatore Di Biagio.

Sampdoria-Spal, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

