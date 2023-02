Ritirate le quote sulla retrocessione della Juventus: lo scenario sulla Serie A

Le recenti vicende tra la giustizia sportiva e la Juventus hanno portato i bookmakers a compiere una scelta clamorosa, cioè quella di ritirare la quota sulla retrocessione della Juventus in Serie B. Nello specifico, la decisione è stata presa dopo il provvedimento della Corte Federale di penalizzare la società bianconera di 15 punti in classifica. I bookmakers, ben consapevoli che si tratta solo di un primo filone giudiziario, hanno scelto di intraprendere la strada della prudenza. A differenza della Juventus, tutte le altre diciannove squadre di Serie A invece sono ancora “soggette” a questa quota.

La decurtazione di quindici in punti in classifica e la sospensione della quota sulla retrocessione della Juventus hanno cambiato lo scenario sulla Serie A? Dal punto di vista delle quote, senza dubbio. Vediamolo in modo approfondito qui sotto!

Quote scommesse in Serie A

Il -15 della Juventus ha permesso a diverse squadre di rientrare in pieno nella corsa alla Champions League la quale, già prima della penalizzazione ai bianconeri, era una lotta molto serrata. A giovarne, anche nell’ambito delle quote, sono state senza dubbio Lazio, Roma e Atalanta che adesso possono giocarsi – concretamente – un posto tra le prime 4.

Potrebbe essere una ghiotta occasione, considerando i vari bonus scommesse online, per puntare su una possibile “sorpresa” per la prossima edizione di Champions League. D’altronde il calcio, come altri sport, è sempre pronto a ribaltare le carte in tavola: e, in questo caso, la probabilità sembra essere molto alta.

Oltre a Lazio, Roma e Atalanta, però, della penalizzazione della Juventus hanno “goduto” anche Inter e Milan. I due club milanesi, infatti, non sono riusciti – fino ad ora – a trovare continuità in campionato nonostante siano entrambe qualificate agli ottavi di finale di Champions League (e con un attimo cammino nella fase a gironi).

Questo discorso è da sottolineare soprattutto nel caso del Milan. I campioni d’Italia, allenati da Stefano Pioli, stanno vivendo un vero e proprio momento di crisi che ha rimesso in discussione il piazzamento tra le prime 4: elemento che non era mai stato incerto fino a qualche settimana fa. Con la Juventus ben lontana dalle prime posizioni, i rossoneri dovranno verdersela “solo” con Lazio, Roma e Atalanta.

L’Inter, al contrario, dopo diversi momenti di spaesamento in campionato, sembra aver trovato un minimo di equilibrio, almeno da arrivare tra le prime 4. Il derby di domenica sera, a San Siro, tra i nerazzurri di Inzaghi e i rossoneri di Pioli ha affermato ancora più concretamente questa siderale differenza dello stato di forma tra queste due squadre.

Nessuna discussione, e sembra proprio che sarà da qui fino alla fine del campionato, per il primo posto: i bookmakers sono abbastanza decisi nel posizionare il Napoli come assoluto favorito al titolo, con pochissime chance per tutte le altre squadre. C’è infatti bisogno di un vero e proprio miracolo per le contendenti per ribaltare completamente la classifica attuale: oltretutto, sarebbe necessario un calo della squadra di Spalletti che invece va sempre più veloce.