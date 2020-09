Riparte la Serie A: è già lotta salvezza

Mancano ormai davvero poche ora all’inizio della nuova stagione del campionato di Serie A e, come di consueto, impazzano già le scommesse su quale sarà la formazione a portarsi a casa il titolo di miglior squadra italiana 2020/2021.

Ovviamente, a partire con i favoriti per la vittoria dello scudetto sono i ragazzi del nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Subito dietro di loro, seppur abbastanza distanziati secondo le quote troviamo l’Inter di Antonio Conte.

Dal momento che la corsa alla vittoria del titolo appare come una lotta a due, sono oramai molti gli scommettitori che, invece di puntare sull’eventuale vincitore del campionato, si concentra sugli ultimi posti in classifica, cercando di capire quale squadra riuscirà a disputare anche la stagione successiva nella massima serie.

Quote retrocessione: si salveranno le neopromosse?

Secondo la maggior parte dei siti di scommesse, le quote retrocessione vedono nelle primissime posizioni le squadre che sono appena approdate nel massimo campionato.

La spiegazione è piuttosto semplice ed ha una base statistica. Infatti, la maggior parte delle volte accade che una formazione neopromossa non riesca a prolungare la sua permanenza in Serie A e retroceda dopo solo una stagione.

Ovviamente, però, per ogni regola anche statistica esistono le eccezioni, anche se per quanto riguarda la Serie A dobbiamo ammettere che sono piuttosto rare. L’ultima formazione ad essere riuscita in questa impresa è stata il Verona di Juric, approdata nella serie maggiore e in grado di salvarsi nell’ultima stagione con diverse giornate di anticipo. Riusciranno a compiere la stessa impresa anche Crotone, Spezia e Benevento?

Secondo la maggior parte dei bookmaker la lotta per la salvezza, oltre ad includere le formazioni appena approdate in Serie A, si allargherà anche a Sampdoria, Genoa e Parma.

Bologna, Cagliari, Udinese e Verona, invece, sembrerebbero fuori da questa corsa.

Sempre secondo i bookmakers, la squadra più a rischio retrocessione è lo Spezia, con una quota che si aggira intorno a 1.10. Segue poi il Crotone con una quota di circa 1.30 volte la posta.

La retrocessione del Benevento è, invece, data a circa 1.60.

La lotta retrocessione nelle ultime stagioni

Nelle ultime stagioni, la quota salvezza per le formazioni di Serie A non ha mai superato i 40 punti. Dunque, i 40 punti sono da considerare come la soglia minima per riuscire ad entrare nella cosiddetta “zona salvezza”.

L’ultima volta in cui la quota salvezza ha superato i 40 punti è stato nel corso della stagione 2011-2012 dove il Lecce è arrivato terz’ultimo a 36 punti ed il Genoa una posizione sopra con 42 punti.

Paracadute Serie A

Alla conclusione del campionato arriva il momento in cui si arriva a parlare di spareggi, scontri e volata salvezza in Serie A. Si tratta di quel periodo conclusivo del campionato nel quale le squadre che si trovano ad occupare le ultime posizioni della classifica devono fare i conti con l’incubo retrocessione.

Un incubo che ha anche una valenza economica, dato l’impatto negativo della retrocessione in Serie B. Motivo per cui, negli ultimi anni, la Serie A ha predisposto il famoso paracadute: si tratta di 60 milioni di euro che vengono ricavati dalla torta dei diritti tv e che vengono accantonati in modo tale da permettere alle squadre retrocesse di ammorbidire la loro caduta. Questi 60 milioni vengono così suddivisi: