Perrie Edwards è considerata la regina della Wags nel mondo della Premier League ed è la fidanzata del giocatore del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain.

Chi è Perrie Edwards

Capelli biondi e occhi azzurrissimi è Perrie Edwards la fidanzata del calciatore inglese dei Reds Alex Oxlade-Chamberlain. Perrie è una cantante fa parte del gruppo musicale delle Little Mix. Ha un fratello maggiore, Jonnie, e una sorella minore, Caitlin. Sua madre Debbie era una cantante soul mentre il papà Alex ha fatto rock tra le folle per più di due decenni. Nel 2011, all’età di 17 anni, Perrie ha fatto un’audizione come cantante solista a ‘The X Factor UK’ ma non riuscì a superare il bootcamp e fu inserita in un gruppo con altri concorrenti respinti cosi sono nate le Little mix. I due hanno ufficialmente reso noto il loro amore nel febbraio del 2017 quando pubblicarono uno scatto di un loro bacio sotto la Tour Eiffel. Ma in effetti la loro storia va avanti dal novembre del 2016.

Quanti anni ha Perrie Edwards

Perrie Edwards, compagna di Alex Oxlade-Chamberlain, nata nel South Shields in Regno Unito, il 10 luglio 1993, ha 26 anni

Perrie Edwards: Instagram

Perrie Edwards , compagna di Alex Oxlade-Chamberlain, è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram @perrieedwards vanta 10 milioni di follower. Condivide foto delle sue performance sul palco,dei viaggi, con il suo fidanzato e suoi amici.

Perrie Edwards: le foto

Perrie Edwards, la fidanzata di Alex Oxlade-Chamberlain, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni dei più celebri: