Chi è Nathalia Felix: instagram, età e foto della fidanzata di Douglas Costa

Nathalia Felix è una new entry in casa bianconera e nel calcio italiano, si tratta della fidanzata dell’attaccante della Juventus Douglas Costa. Entrambi nelle ultime settimane hanno fatto parlare di sè attraverso le foto postate sui social della loro vacanza nonostante la quarantena, imposta a tutti per l’emergenza Coronavirus che tutto il mondo sta vivendo.

Chi è Nathalia Felix

Occhi marrori, lunghissimi capelli neri e fisico prorompete stiamo parlando della fidanzata dell’attaccante brasiliano Douglas Costa. Nathalia è una modella brasiliana molto affermata nel suo paese ma anche a livello internazionale. I due hanno ufficializzato la loro relazione pochi mesi fa attraverso una scatto postato su instagram.

Quanti anni ha Nathalia

Nathalia, compagna di Douglas Costa, è nata in Brasile a Rio de Janeiro il 7 luglio del 1994, ha 25 anni

Nathalia Felix: Instagram

Nathalia, fidanzata di Douglas Costa, è attiva sui social e il suo profilo Instagram @nathaliafelix vanta 379 mila follower. Condivide foto dei suoi lavori da modella, dei suoi viaggi e con il suo fidanzato.

Nathalia Felix: le foto

Natalia Felix, compagna di Douglas Costa, sui social condivide alcuni scatti hot che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni dei più celebri: