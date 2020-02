NAPOLI TORINO DOVE VEDERLA/ Napoli-Torino è il posticipo del sabato sera della 26^ giornata di Serie A. Il torino nonostante il cambio in panchina non è riuscito a vincere infatti l’ultima vittoria risale al 1 dicembre contro il Bologna. Napoli arriva al match in fiducia dopo gli ultimi risultati positivi in campionato e Champions League.

Napoli-Torino: data e orario

Napoli-Torino, in programma sabato 29 febbraio 2020, avrà luogo presso lo stadio San Paolo di Napoli con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Napoli-Torino: Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Napoli-Torino, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

