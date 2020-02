Una carriera colma di vittorie con la maglia dell’Inter è quella di Lucio, che ha deciso di lasciare il calcio e di dedicarsi alla nuova vita, quella vita che comincia quando non si toccano più i campi da gioco. Il difensore che ha vestito la maglia nerazzurra ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di passioneinter.com. Alcuni estratti dell’intervista: la versione completa su passioneinter.com:

ADDIO AL CALCIO – “E’ una cosa che faccio da quando sono bambino. Non avrei saputo cos’altro fare se non fossi diventato un calciatore! Ora sono molto felice perché mi guardo indietro e vedo di aver fatto una bella carriera. Sono andato in tutto il mondo. Guardo i club in cui ho giocato, il Brasile. Tante conquiste, tanti bei ricordi. Ora fermo la mia carriera ma provo grande orgoglio e felicità. Sono molto grato a Dio per essere diventato un grande calciatore ed essere conosciuto in tutto il mondo”.

FUTURO ALLENATORE – “Mi sto preparando per affrontare i corsi con la CBF per diventare allenatore, ma anche per imparare il lato gestionale del club. Insomma tengo entrambe le porte aperte: voglio fare quello che mi piacerà di più, basta che sia all’interno del calcio. Aver giocato e vinto in tutto il mondo mi ha conferito grande esperienza che mi potrà tornare utile”.

INTER DI CONTE – “Sta decisamente meglio rispetto agli ultimi anni! Peccato per l’eliminazione dalla Champions. Ho potuto vederla poco, ma penso sia più forte delle passate stagioni, ha grandi possibilità per tornare a vincere lo Scudetto e perché no, magari vincere l’Europa League”.

TORNARE ALL’INTER – “Mi piace molto l’Italia e mi piace Milano, dove sono stato 4 anni. Il mio sogno è di restare nel calcio. non so ancora se come allenatore, dirigente, scout. Sarebbe bello. E penso che avrò tempo per costruire qualcosa, perché è tutto nuovo. Dovendo scegliere comunque, mi piacerebbe di certo tornare in Italia, dove la preferenza andrebbe ovviamente all’Inter!”.

LA CHAMPIONS DEL 2010 – “ Penso che la sfida con il Chelsea sia stata molto importante. Arrivarono due vittorie: a Milano ed a Londra. Due partite in cui abbiamo avuto più forza, più testa, che ci hanno dato grandi motivazioni. Una persona molto importante in questa vittoria è stata José Mourinho, che parlava continuamente facendo un grande lavoro psicologico. Continuava a ripeterci di continuare, che era possibile, che dovevamo crederci. In quel momento è stato fondamentale e tutta la squadra ha capito che poteva vincere grazie a lui”.