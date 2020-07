JUVENTUS ATALANTA DIRETTA STREAMING/ La super sfida di questa 32esima giornata di serie A è senz’altro lo scontro tra Juve e Atalanta. I bianconeri vogliono riscattare il passo falso fatto contro il Milan, mentre la Dea proverà ad allungare a 10 la propria striscia di successi consecutivi che ha permesso di scavalcare l’Inter e di avvicinarsi alla vetta. Dove vedere questo big match? Naturalmente su DAZN.

Juventus-Atalanta: data e orario

Il match Juve-Atalanta in programma per sabato 11 luglio 2020, avrà luogo presso Allianz Stadium, con fischio d’inizio fissato per le ore 21:45.

Juventus-Atalanta: le probabili formazioni