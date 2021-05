Euro 2020: i migliori portieri

La competizione continentale è ormai alle porte, mancano pochi giorni all’inizio dello spettacolo e i tifosi non vedono l’ora di godersi le imprese di alcuni tra i migliori calciatori al mondo. La sfida nella sfida, però, è quella che riguarda gli estremi difensori che prenderanno parte ai prossimi Europei e oggi ci soffermeremo proprio sui portieri che, a nostro avviso, sono i più forti dell’intera competizione.

Thibaut Courtois

Belga di Bree, classe 1992, Courtois è da anni uno dei migliori portieri al mondo. Dopo aver affrontato un periodo difficile a seguito del passaggio dal Chelsea al Real Madrid , nelle ultime uscite Courtois ha ritrovato sé stesso e sta conducendo i blancos alla vittoria de La Liga. Archiviata la stagione con la squadra di club, Courtois si concentrerà solo sull’Europeo dove difenderà la porta delle furie rosse del Belgio, che si presentano alla competizione continentale al primo posto del Ranking FIFA, forti della immensa qualità di calciatori come Lukaku e De Bruyne.

Gianluigi “Gigio” Donnarumma

Stabiese classe 1999, Gigio Donnarumma è con ogni probabilità uno dei giovani più interessanti all’interno del panorama calcistico mondiale. Diventato portiere titolare del Milan alla tenera età di 16 anni, da cinque anni a questa parte Gigio è uno dei pilastri dei rossoneri ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League ed è anche grazie a lui se oggi l’Italia è una delle favorite per la vittoria del prossimo Campionato Europeo 2021 . Restano da sciogliere i nodi relativo al suo rinnovo con il Diavolo, ma siamo sicuri che le voci di mercato non intaccheranno minimamente la fiducia del nostro fuoriclasse.

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen è invece il portiere che difenderà i pali della Germania. I tedeschi sono al termine del ciclo targato Löw e non sembrano essere la squadra più forte della competizione, ma con un portiere come ter Stegen potranno giocarsela contro chiunque. Ter Stegen negli anni ha rivoluzionato il concetto di portiere moderno e ha fatto da apripista a quella nuova categoria di estremi difensori bravi anche in fase di impostazione della manovra. Con il suo Barcellona è ancora in corsa per la vittoria del campionato e l’impressione è che a fare la differenza sarà proprio uno tra lui, Courtois e Oblak.

Jan Oblak: il più forte numero uno al mondo

Chi invece non prenderà parte alla prossima rassegna continentale è Jan Oblak , sloveno classe 1993, che dopo aver iniziato la propria carriera in Portogallo è il portiere titolare dell’Atlético di Madrid con cui ha vinto una Supercoppa di Spagna, una Supercoppa UEFA e ha perso una finale di Champions League. Con la sua Slovenia, Oblak sarà il grande assente alla fase finale dei prossimi europei ma ciò non mette in discussione il fatto che attualmente sia il miglior portiere al mondo.

Il portiere da sempre ricopre un ruolo tanto affascinante quanto difficile e delicato e siamo sicuri che, alla fine, a fare la differenza ai fini della vittoria dei prossimi Europei saranno proprio i portieri.