Retroscena e aneddoti sul centrocampista di nazionalità spagnola, ecco le 5 cose che non sai su Fabian Ruiz. Giovane talento che si è messo in luce con la maglia azzurra cercato da diverse big europee. Un centrocampista giovane ma con grande personalità, duttile, capace di ricoprire qualsiasi ruolo in mediana ma anche abile a segnare calciando da fuori area e tramite inserimenti.

Ecco le 5 curiosità:

1- Il primo termine napoletano che ha imparato è “ fra”, gira molto spesso in compagnia del compagno di squadra Mertens.

2- Ogni volta che ha bisogno di rilassarsi o di stare tranquillo ascolta le canzoni del musicista spagnolo El Barrio.

3- Secondo le statistiche ha effettuato il maggior numero di passaggi e recuperato il maggior numero di palloni in questa seria A.

4- Il suo libro preferito è Millenium di Stieg Larsson, una serie di romanzi polizieschi.

5- Non ama troppo la pizza ma il suo piatto preferito è la paella.