Retroscena e aneddoti sul centrocampista di nazionalità inglese, ecco le 5 cose che non sai su Dele Alli. Giovane talento inglese ma con origini nigeriane che con il Tottenham ha collezionato già 52 gol, 64 assist e una finale di Champions persa contro il Liverpool.

Ecco le 5 curiosità:

1-Ha superato l’esame di guida con una sola prova effettuata con il proprio istruttore appena…sei ore prima dell’esame! Per non farsi mancare niente ha anche deciso di riprendere la sua performance di 47 minuti.

2- Dele Alli non ha avuto un’infanzia facile infatti all’età di 13 anni sua madre fu costretta ad affidarlo ad una casa d’accoglienza a causa di una dipendenza da droghe ed alcool. Per questa ragione che il talento degli Spurs ha scelto che sulla propria maglietta non fosse indicato il cognome.

3- Nell’estate 2019 ha accusato un malore su una spiaggia, in Grecia, a Mykonos a causa di un colpo di sole.

4- E’ il più giovane centrocampista ad aver raggiunto 30 gol in Premier League.

5- Dele è un abbreviativo di Bamidele.