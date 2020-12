Nella corsa allo scudetto si affaccia il Milan

Nei prossimi giorni ci sarà un vero e proprio tour de force prima della pausa dovuta alle festività natalizie. Ci saranno, infatti, molte giornate di campionato concentrate in poche settimane.

Ma prima si lasciare la parola al campo vediamo quali sono attualmente le squadre più quotate per la vittoria dello scudetto 2020/2021 secondo i migliori bookmakers italiani.

Rispetto alle giornate passate al momento sembrerebbe che l’Inter sia in vantaggio rispetto alle altre squadre sulla Juventus, considerata ancora la favorita per il trionfo finale, con una quota scudetto che si aggira intorno a 3,50 volte la posta.

Ma non bisogna, però, sottovalutare il Milan di Pioli, la cui quota scudetto ha subito un notevole abbassamento in seguito alle ultime giornate di campionato nelle quali si è trovato a guidare la classifica della Serie A.

Guardiamo adesso la situazione delle principali squadre favorite in questa corsa allo scudetto 2020/2021.

Juventus

La Juventus rimane la principale indiziata per la vittoria di questo campionato nonostante gli alti e bassi stagionali visti fin qui. A dare una spinta in più ai ragazzi di Andrea Pirlo c’è stata però la vittoria di tenacia e orgoglio dell’ultimo Derby della Mole. Tre punti decisamente importanti e molto sentiti che potrebbero accendere una miccia o rappresentare un episodio isolato di orgoglio bianconero.

Dunque, nonostante questa Juventus sia un po’ alla caccia della sua vera identità viene vista dai bookmakers ancora come la principale favorita per la vittoria di questo campionato e la sua quota ruota attorno a 3,25 volte la posta.

Inter

Fin dall’inizio del campionato la formazione nerazzurra è stata considerata la principale antagonista della Juventus nella corsa allo scudetto.

L’Inter di Conte, in seguito all’uscita dalle competizioni europee, dovrà concentrarsi esclusivamente sul campionato per cercare di ottenere qualcosa da questa stagione che sembrava partita benissimo.

la quota della vittoria scudetto dell’Inter si aggira intorno a 3,50volte la posta.

Milan

Il Milan si sta scoprendo sempre più forte e meno Ibra-dipendente. Nonostante Ibrahimovic rappresenti senza dubbio il leader e condottiero della squadra, oltre ad essere il capocannoniere del campionato, i rossoneri riescono a vincere anche in sua assenza.

Essere al primo posto in classifica a 5 punti dalla seconda a questo punto della stagione dà decisamente fiducia e abbassa notevolmente la quota scudetto del Milan che arriva a circa 5 volte la posta.

Napoli

Nonostante il cuore dei napoletani sia ancora colmo di tristezza per la scomparsa di Maradona, la formazione guidata da Gattuso ha saputo ben onorare sul campo la sua memoria con buone prestazioni.

Quando gli azzurri decidono di giocare bene non esiste squadra in grado di contrastarli. Con un organico così il Napoli può anche sperare di arrivare alla vittoria dello scudetto. Attualmente la sua quota ruota attorno a 6,00 volte la posta.

Atalanta, Roma e Lazio

Le due squadre della capitale e la squadra bergamasca hanno una quota che ruota attorno a 21.00 volte la posta e sono accomunate da una piccola flessione avvenuta in seguito ad un avvio di campionato molto più promettente.

Per poter aspirare ad un trionfo finale in campionato necessitano di più continuità.

Sassuolo

Nonostante un inizio di campionato decisamente trionfale, nelle ultime giornate di campionato il Sassuolo non è stato in grado di portare a casa molti punti. Resta comunque il miglior inizio di campionato della storia della squadra emiliana.

La formazione nero verde non deve fare altro che pazientare in attesa del rientro in squadra di alcuni infortunati di rilievo, primo su tutti Caputo, per poter tornare a togliersi qualche soddisfazione in questo campionato 2020/2021.

La quota scudetto del Sassuolo resta comunque molto alta: circa 151.00 volte la posta.