Chi si aggiudicherà il titolo del capocannoniere della Serie A?

Manca ormai soltanto una partita al giro di boa del campionato con la conclusione del girone d’andata ed è quindi possibile iniziare a trarre alcune conclusioni anche per quanto riguarda il possibile vincitore del titolo di capocannoniere della Serie A 2020/2021.

Grazie alla doppietta messa a segno nella sfida contro il Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ritorna prepotentemente in corsa per la vittoria di questo titolo sfidando gli altri top player del nostro campionato. Uno su tutti lo juventino Cristiano Ronaldo, considerato il maggiore indiziato per la conquista del primo posto nella classifica dei marcatori dalle principali App Scommesse 2021. Il portoghese, infatti, al momento è il miglior marcatore del nostro campionato e sembrerebbe destinato a restare al primo posto di questa graduatoria.

Chi sono i favoriti per il titolo di Capocannoniere della Serie A?

Cristiano Ronaldo

Nonostante la Juventus non stia godendo di un momento particolarmente brillante, soprattutto in seguito alla brutta sconfitta in casa dell’Inter con una brutta prestazione anche da parte del portoghese, CR7 resta comunque in testa alla classifica dei marcatori della Serie A con 15 reti in 14 presenze: 11 gol realizzati di destro, 2 di sinistro e 2 reti messe a segno di testa. Tra questi vi sono 4 rigori messi a segno mentre uno, invece, lo ha sbagliato.

Attualmente la sua quota come probabile vincitore del titolo di capocantiere si aggira intorno a 2,00 volte la posta.

Romelu Lukaku

Anche se il belga non è andato a segno nella vittoriosa sfida contro la Juventus, buona parte del merito dell’attuale secondo posto in classifica è proprio di Romelu Lukaku e delle sue 12 rete messe a segno in 17 presenze. Un bottino ce fa sì che la sua quota come vincente della classifica dei marcatori della Serie A sia intorno a 3,50 volte la posta.

La maggior parte dei gol messi a segno da Big Rom sono stati segnati dall’interno dell’area, compresi i 3 calci di rigore trasformati. Il piede prediletto di Lukaku è il sinistro con il quale ha realizzato 10 reti mentre 2 sono state realizzate con il piede destro. Al momento non ci sono ancora state reti realizzate di testa.

Ciro Immobile

Ciro Immobile ha giocato una splendida partita nel derby contro la Roma, guidando la squadra alla vittoria dal momento che è stato proprio lui ad aprire le danze con un gol strepitoso, una rete da grande opportunista. Così, al termine delle 18 giornate di campionato il suo tabellino ammonta a 12 gol messi a segno in 16 presenze, con 3 rigori trasformati.

Anche nel suo caso, tutte le reti sono state messe a segno in area: 8 gol realizzati di destro, 1 rete messa a segno di sinistro e 3 realizzate di testa.

Impressionante la sua media gol per tiri in porta: ogni 2 tiri in porta realizza una rete.

Attualmente la sua quota come probabile vincitore della classifica cannonieri si aggira intorno a 4,50 volte la posta.

Zlatan Ibrahimovic

Nonostante Ibra abbia patito qualche guaio muscolare che ne hanno messo in dubbio l’affidabilità sul lungo periodo, lo svedese resta temutissimo per quanto riguarda la corsa al titolo di capocannoniere anche se, al momento, la sua quota si aggira intorno a 10,00 volte la posta ma sembra destinata a scendere.

Lo svedese, infatti, macina numeri eccezionali con 12 rete messe a segno in sole 7 presenze, con 3 rigori realizzati e 2 sbagliati.

Di queste reti, 7 sono state realizzate di destro, 2 di sinistro e 3 gol sono stati segnati di testa. Anche la sua media gol per tiri in porta è straordinaria: necessita in media di 1,75 tiri in porta per poter mettere a segno una rete.