Chi è Margarida Corceiro: instagram, età e foto della fidanzata di Joao Felix

Margarida Corceiro è la fidanzata del giovane talento portoghese Joao Felix. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Margarida Corceiro

Occhi chiarissimi ed una bellezza dolce e mozzafiato è Margarida Corceiro la compagna dell’attaccante dei colchoneros Joao Felix. Margarida è portoghese come la sua dolce metà. Lavora come modella ed è rappresentata dalla Central Models Agency. Le sue prime importanti partnership sono state con il marchio di l’abbigliamento Funky Project e Bershka. Ha recitato nella soap opera la ” Prisioniera”. Ha conosciuto il suo fidanzato nel 2019 ma la sua apparizione in pubblico è avvenuta lo scorso 2 dicembre alla premiazione del Golden Globe.

Quanti anni ha Margarida Corceiro

Margarida Corceiro, fidanzata di Joao Felix, è nata in Portogallo, il 22 gennaio 2002, ha 18 anni

Margarida Corceiro: altezza

Margarida Corceiro, compagna di Joao Felix, è alta circa 166 cm

Margarida Corceiro: Instagram

Margarida Corceiro, fidanzata di Joao Felix, è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram @magui_corceiro vanta circa 308 mila follower. Condivide foto dei suoi lavori di modella, di viaggi, con le amiche e il fidanzato

Margarida Corceiro: le foto

Margarida Corceiro, fidanzata di Joao Felix, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni dei più celebri