CALCIOMERCATO INTER – Le ultime notizie più importanti in tema di calciomercato Inter oggi riguardano Lautaro Martinez, sempre al centro della lunga telenovela di mercato con il Barcellona che sta cercando in ogni modo di arrivare all’attaccante argentino. Sforzi, però, fin qui inutili considerando che la dirigenza nerazzurra non abbassa le proprie pretese e il club blaugrana non può alzare l’offerta a causa dei conti in rosso. Così, il presidente Zhang è pronto a fare la propria mossa.