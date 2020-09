Genoa-Crotone, diretta streaming e tv: dove vederla

GENOA CROTONE DIRETTA STREAMING/ Uno dei match pomeridiani della domenica sarà Genoa-Crotone. Squadre non solo accomunate dai colori delle maglie ma anche dall’obiettivo salvezza che si spera non arrivi all’ultimo respiro. I genoani non hanno cambiato solo allenatore ma anche direttore sportivo e diversi giocatori per aprire un nuovo ciclo invece il Crotone punta a una salvezza che due anni fa è sfumata all’ultima giornata.

Genoa-Crotone: data e orario

Il fischio di inizio è previsto per le 15:00 di domenica 20 settembre 2020

Genoa-Crotone: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin, Ghiglione, Biraschi, Zapata; Czyborra, Sturaro, Schone, Lerager, Ankersen; Pandev, Pinamonti. Allenatore Maran

Probabile formazione Crotone (3-4-1-2): Cordaz, Magallan, Cuomo, Golemic (Marrone); Rispoli, Cigarini, Benali, Vulic (Crociata), Mazzotta; Messias (Riviere), Simy. Allenatore Stoppa

Genoa-Crotone, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

