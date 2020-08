CHIEVO EMPOLI DIRETTA STREAMING / E’ tempo di playoff in Serie B per stabilire chi sarà la terza squadra a raggiungere la massima serie dopo Benevento e Crotone. Il primo match è la gara secca tra il Chievo e Empoli che deciderà chi tra le andrà in semifinale ad affrontare lo Spezia. I gialloblu vengono dalla vittoria di misura contro il Pescara e in classifica si sono classificati al sesto posto con 57 punti. A quota 56 l’Empoli, che si é classificato al settimo posto ed é reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo del Livorno. Sarà una bella sfida con un sapore di Serie A.

Chievo-Empoli: data e orario

La partita Chievo-Empoli andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 4 agosto. Teatro dell’incontro sarà lo stadio Bentegodi di Verona.

Chievo-Empoli: le probabili formazioni

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Ceter Valenica, Djordjevic, Vignato All. Aglietti

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli; Ciciretti, La Mantia, Bajrami All. Marino

Chievo-Empoli, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

