Chi è Linda Raff: instagram, età e foto della moglie del Papu Gomez

Linda è ormai una presenza fissa nel campionato italiano, stiamo parlando della moglie dell’attaccante atalantino Papu Gomez. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Linda Raff

Occhi castani e capelli biondi è Linda, la partner dell’attaccante argentino Gomez. Linda è un’architetto anche se ha trasformato la sua passione per la moda in un lavoro infatti nel 2017 ha lanciato il suo marchio di abbigliamento e linea di costumi che portano il suo nome. Linda insieme al marito hanno fondato il perform sport medical center e in questo periodo di coronavirus hanno lanciato un’iniziativa in cui vari campioni mettono a disposizione le loro maglie e cimeli di grande importanza per dare una mano a una serie di realtà sanitarie. Linda e Alejandro si sono conosciuti nei banchi di scuola, si sono sposati giugno del 2016.

Quanti anni ha Linda Raff

Linda, compagna del Papu Gomez, è nata in Argentina il 24 maggio 1989 ha 31 anni

Quanti figli ha Linda Raff

Linda, moglie del Papu, ha 3 figli: il primogenito Batistuta è nato il 27 settembre del 2013, Constantina nata 8 gennaio 2016 e Milo nato il 30 0tt0bre 2018

Linda Raff: Instagram

Linda, moglie del Papu, è attiva sui social e il suo profilo Instagram @linda.raff vanta 147 mila follower. Condivide foto della sua quotidianità familiare, del suo lavoro da imprenditrice e dei suoi viaggi.

Linda Raff: le foto

Linda, moglie del Papu Gomez, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni: