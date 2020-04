Allegra Luna è ormai una veterana del campionato italiano, stiamo parlando della fidanzata del centrocampista nerazzurro Candreva. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Allegra Luna

Lunghi capelli castani come i suoi occhi è la bella Allegra fidanzata del calciatore dell’Inter Candreva. Allegra fa la mamma a tempo pieno ma si dedica molto alla cura del suo corpo come mostrano i vari video postati su instagram. In particolare in questo periodo di quarantena tra pilates e allenamenti in coppia, ha lanciato anche una sfida la #beautyplankchallenge e creato un suo filtro su Instagram FitnessMom. I due si sono conosciuti a Roma quando ancora Antonio giocava nella Lazio ma si mostrati per la prima volta in pubblico alla cena di Natale dell’Inter del 2017, da quel momento non si sono più lasciati.

Quanti anni ha Allegra Luna

Allegra, compagna di Antonio Candreva, è nata in Italia il 18 agosto del 1992, ha 28 anni

Allegra: altezza e peso

Allegra Luna, fidanzata di Antonio Candreva, è alta circa 167 cm e pesa 52 Kg

Quanti figli ha Allegra

Allegra, compagna di Antonio Candreva, ha 1 figlio: Raul nato il 23 novembre 2018

Allegra: Instagram

Allegra, compagna di Antonio Candreva, è attiva sui social e il suo profilo Instagram @allegra.luna vanta quasi 50 mila follower. Condivide foto della sua quotidianità familiare, dei suoi allenamenti e dei suoi viaggi.

Allegra: le foto

Allegra, fidanzata di Antonio Candreva, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni: