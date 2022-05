35° GIORNATA SERIE A, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

35° GIORNATA SERIE A DIRETTA STREAMING /Un campionato che ci regala ancora sorprese perchè nulla è deciso per quando riguarda la lotta scudetto e la lotta salvezza.

Cagliari-Verona, sabato 30 aprile, ore 15:00

Napoli-Sassuolo, sabato 30 aprile, ore 15:00

Sampdoria-Genoa, sabato 30 aprile, ore 18:00

Spezia-Lazio, sabato 30 aprile, ore 20:45

Juventus-Venezia, domenica 1 maggio, ore 12:30

Milan-Fiorentina, domenica 1 maggio , ore 15:00

Empoli-Torino, domenica 1 maggio ore 15:00

Udinese-Inter, domenica 1 maggio ore 18:00

Roma-Bologna domenica 1 maggio, ore 20:45

Atalanta-Salernitana, lunedi 2 maggio, ore 20:45

Le partite saranno visibili in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che quest’anno trasmette tutte le partite di Serie A. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda tutte le partite di Serie A TIM a 29,99€. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 29.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.