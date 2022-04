33° GIORNATA SERIE A DIRETTA STREAMING / Sta diventando sempre un campionato più avvincente, ora il destino nelle proprie mani lo ha l’inter visto la partita da recuperare con il Bologna. In questa 33esima ci sono molti match interessanti come Napoli-Roma, Samp-Salernitana per obiettivi diversi. Infatti ancora tutto in ballo dalla lotta scudetto, alla zona Europa e alla zona salvezza.

33° GIORNATA SERIE A: il programma completo

Spezia-Inter, venerdì 15 aprile, ore 19:00

Milan-Genoa, venerdì 15 aprile, ore 21:00

Cagliari-Sassuolo, sabato 16 aprile, ore 12:30

Udinese-Empoli, sabato 16 aprile, ore 14:30

Sampdoria-Salernitana, sabato 16 aprile, ore 14:30

Fiorentina-Venezia, sabato 16 aprile, ore 16:30

Juventus-Bologna, sabato 16 aprile , ore 18:30

Lazio-Torino, domenica 16 aprile, ore 20:45

Napoli-Roma, lunedi 18 aprile, ore 19:00

Atalanta-Verona, lunedi 18 aprile, ore 21:00

33° GIORNATA SERIE A, diretta streaming gratis e tv: dove vederla