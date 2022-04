32° GIORNATA SERIE A DIRETTA STREAMING /Possiamo definirlo ormai il campionato più equilibrato degli ultimi anni, una corsa per lo scudetto che vede impegnate Inter, Napoli e Milan. Questa 32esima giornata ci regala sfide interessanti già dall’anticipo di sabato tra Inter e Verona per poi proseguire domenica con Napoli-Fiorentina e come posticipo il match tra i granata e i rossoneri.

32° GIORNATA SERIE A: il programma completo

Empoli-Spezia, sabato 9 aprile, ore 15:00

Inter-Verona, sabato 9 aprile, ore 18:00

Cagliari-Juventus, sabato 9 aprile, ore 20:45

Genoa-Lazio, domenica 10 aprile, ore 12:30

Napoli-Fiorentina, domenica 10 aprile , ore 15:00

Sassuolo-Atalanta, domenica 10 aprile ore 15:00

Venezia-Udinese, domenica 10 aprile ore 15:00

Roma-Salernitana domenica 10 aprile, ore 18:00

Torino-Milan, domenica 10 aprile, ore 20:45

32° GIORNATA SERIE A, diretta streaming gratis e tv: dove vederla