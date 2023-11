Come funziona il bonus multipla nelle scommesse sul calcio

Le scommesse calcio offrono agli appassionati di sport l’opportunità di aggiungere un po’ di adrenalina alle partite preferite. C’è però un modo per rendere l’esperienza ancora più entusiasmante: il bonus multipla. Si tratta di una promozione offerta da molti bookmakers in Italia, tramite cui i giocatori possono combinare diverse selezioni in un’unica schedina, aumentando le potenziali vincite. Scopriamo come funziona il bonus multipla nelle scommesse calcio e le considerazioni principali da tenere a mente quando si decide di utilizzarlo.

Cos’è il bonus multipla

Il bonus multipla è un’offerta disponibile sui più popolari bookmakers online, grazie a cui accrescere il moltiplicatore della schedina in modo esponenziale, ad iniziare da un certo numero di eventi (solitamente 3 o 5).

Praticamente, con riferimento alle scommesse calcio, ogni volta che si introduce una partita in schedina e raggiunta la soglia minima richiesta dal Book per usufruire dell’offerta, la quota finale della giocata aumenterà di una percentuale prestabilita. Il bonus multipla viene attivato in modo completamente automatico, appena raggiunto il numero minimo di match previsti dalla promozione.

Come scegliere il miglior bonus multipla sul calcio

La presenza sul mercato di un ampio numero di bookmakers, può rendere complicato individuare la migliore promozione sul calcio. Ecco perché risulta molto utile consultare i siti di confronto specializzati nel valutare i bonus scommesse , dove trovare le recensioni di tutti i più famosi operatori di gioco, dalle offerte sul primo deposito alle altre tipologie presenti, incluso il bonus multipla.

Con riferimento a quest’ultimo, è necessario considerare con attenzione diversi fattori. In primo luogo è basilare leggere quali sono i termini e le condizioni della promozione, in modo da individuare la percentuale minima e massima, il numero di eventi necessari per attivarla, la quota minima richiesta per ciascun match.

La percentuale minima rappresenta il primo scaglione offerto dall’operatore, una volta raggiunto il numero di eventi inseriti nella schedina. Generalmente è pari al 5%. Viceversa quella massima è il valore più alto che è possibile ottenere, solitamente a tre cifre. Più è elevata, maggiore sarà l’ammontare del bonus.

Bisogna infine considerare il numero minimo e massimo di eventi da inserire, solitamente compresi nel range fra 5 e 30. A tal riguardo, verificare anche la quota minima richiesta delle selezioni, generalmente si parte da un minimo di 1.20.

Pro e contro del bonus multipla sul calcio

Una volta compreso il funzionamento, occorre anche sottolineare i pro e contro di questa promozione. Il principale aspetto positivo è il fatto di permettere laute vincite anche inserendo in schedina quote basse. Inoltre il bonus vinto non richiede di essere rigiocato, come accade per altre promozioni, ma una volta accreditata la vincita può essere prelevato.

Un fattore negativo è invece farsi condizionare quando si gioca la schedina, selezionando eventi per soddisfare i requisiti del bonus che non si sarebbero presi in considerazione.

In conclusione, rappresenta una delle promozioni preferite da chi scommette sul calcio, sia per la semplicità del funzionamento che per la possibilità di accrescere in maniera gratuita le proprie vincite sulle multiple.