ATALANTA INTER DIRETTA STREAMING / Si può dire che il big match di questa ultima giornata di campionato è lo scontro diretto per il secondo posto tra Atalanta e Inter. Le squadre sono divise da un solo punto ma entrambe hanno la stessa voglia di finire al meglio per poi dedicarsi alle coppe europee, i bergamaschi con il miglior attacco contro i nerazzurri con la miglior difesa. Dove vedere questo super sfida? Naturalmente su DAZN.

Atalanta-Inter: data e orario

La partita Atalanta-Inter andrà in scena alle ore 20:45 di sabato 1 agosto. Teatro dell’incontro sarà lo Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Inter: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata All. Gasperini

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez All. Conte

Atalanta-Inter, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmette alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

