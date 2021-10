Allegri vs Mourinho: modulo, tattica, strategie dei due mister

La sosta delle Nazionali riconsegnerà alla Serie A una sfilza di giocatori pronti per essere impiegati dopo pochissimi giorni in una serie di big match. Tra questi ultimi spicca indubbiamente lo scontro diretto tra Juventus e Roma, in programma domenica 17 ottobre all’Allianz Stadium. I bianconeri non stanno certo attraversando il loro miglior momento, anche se sono reduci da 3 vittorie. La falsa partenza della “Vecchia Signora” costringe gli uomini di Allegri a risalire la china, pertanto non saranno più ammessi errori. La Roma, invece, ha ottenuto 2 k.o. fino ad oggi, considerando anche le coppe. Mourinho ha rivitalizzato l’ambiente, che stavolta crede seriamente di poter immettere un trofeo in bacheca a fine stagione.

A confrontarsi saranno due degli allenatori più importanti della storia recente della Serie A. Dal 2010 ad oggi Allegri e Mourinho hanno vinto di tutto, lasciando il segno soprattutto a Milano. Eppure, le loro filosofie di calcio sono indubbiamente diverse. Allegri vive intensamente la partita minuto per minuto, prendendo talvolta anche decisioni curiose pur di portare a casa il risultato. È stato lui il primo a trasformare Cuadrado in terzino, ad esempio. Con l’addio improvviso di Ronaldo il tecnico ha faticato un po’ a limare la squadra, ma ormai è confermato che l’identità della nuova Juve vive nel 4-4-2, alle volte senza un vero centravanti di riferimento.

Parlare di strategia con Allegri può risultare fuorviante: il tecnico è soprattutto un aziendalista, non bada al bel gioco e spesso si rammarica se sbaglia qualche cambio nei minuti finali, evitando di preservare magari un risultato acquisito. Nel gioco di Allegri i centrocampisti si ritrovano con grosse responsabilità e spesso sono chiamati all’inserimento per cercare la via del gol. Marchisio c’è riuscito spesso, oggi tocca a Locatelli dare manforte in avanti.

Mourinho, invece, ha sposato la causa della Roma vestendola con un 4-2-3-1. Dei due terzini solo uno ha licenza di spingere e il ruolo del trequartista, interpretato magistralmente da Lorenzo Pellegrini in questi mesi, diventa fondamentale. Tammy Abraham è un punto di riferimento importante in avanti anche quando non segna, perché con la sua fisicità riesce comunque a portare avanti palla e liberare gli spazi per i compagni. Ai tempi del Porto lo “Special One” aveva vinto la Coppa UEFA e la Champions con il 4-3-1-2, mentre all’Inter è passato al 4-2-3-1. Anche il portoghese è spesso salito agli onori della cronaca per qualche scelta curiosa in corso d’opera. D’altro canto lo stesso Mourinho si definisce un “risultatista”. Una differenza principale rispetto ad Allegri sta però nella gestione della rosa. L’allenatore della Roma ha ormai ben chiara la sua formazione titolare e non sta adottando il turnover in campionato. Zaniolo è stato gettato nella mischia appena tornato disponibile. Mourinho vuole sempre il meglio e subito.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Al momento i giallorossi sembrano più in palla rispetto alla Juventus, che conta solo 11 punti in classifica. Quest’anno già l’Empoli è riuscito ad espugnare l’Allianz Stadium e una formazione come quella della Roma ha certamente tutte le carte in regola per conseguire un’impresa analoga. Il parere degli esperti, i pronostici dei tifosi e i numeri per le scommesse sulla partita Juventus Roma vedono però i bianconeri nettamente favoriti. Chissà cosa dirà il campo. Certamente nessun risultato può essere escluso a priori.