Rune non trova pace, il suo tormentato 2023-2024

Il mondo del tennis è sempre in grande fermento, e tra alti e bassi, vittorie e sconfitte sono parte integrante del percorso di ogni giocatore. Se nell’ultimo periodo, ad esempio, Jannik Sinner è stato sotto i riflettori per i suoi straordinari successi sul campo e per l’immagine del classico bravo ragazzo, intelligente e determinato, che ha fatto innamorare il mondo intero, altri tennisti stanno vivendo dei momenti più complessi. È il caso di Holger Rune, giovane talento danese, per cui l’ultimo periodo è stato caratterizzato da un’instabilità inaspettata e dalla ricerca costante di un equilibrio che sembra sfuggire di mano, sperando in uno switch così come capitato a molti sportivi ad esempio Brozovic o Westbrook o Agassi per restare nel tennis.

L’anno è iniziato per lui con una serie di sconvolgimenti nel suo team di coaching: dopo solo un mese di collaborazione, l’ex allenatore di Roger Federer, Severin Lüthi, ha deciso di separarsi da Rune. Ad una settimana di distanza è stata la volta di Boris Becker, leggenda del tennis tedesco, che ha comunicato la fine della loro collaborazione, citando incompatibilità di conciliare gli impegni professionali e privati. Una serie di cambiamenti inaspettati che lasciano il giovane Rune con la necessità di ritrovare stabilità e supporto.

Il tennista danese ha espresso la sua gratitudine per coloro che sono stati coinvolti nel suo percorso, inclusi Lars Christensen, Boris Becker e Severin Lüthi. Tuttavia, ha riconosciuto la necessità di trovare un team che condivida la sua visione e che sia presente in modo continuativo per lui. In questo spirito di ricerca, Rune ha deciso di tornare a un volto familiare nel suo percorso tennistico: Patrick Mouratoglou .

Mouratoglou, già allenatore di Rune in passato, è stato accolto a braccia aperte dal giovane danese che ha più volte sottolineato l’importanza di lavorare con qualcuno che lo conosca bene e che abbia contribuito alle sue vittorie più significative. Anche Mouratoglou ha manifestato la sua fiducia nel potenziale di Rune e ha espresso la sua determinazione nel supportare verso il raggiungimento di nuovi traguardi.

Dopo un inizio di stagione turbolento e una prestazione deludente agli Australian Open, il giovane talento danese è scivolato al settimo posto nel ranking ATP, ma ora, con Mouratoglou nel suo angolo, Rune è determinato a ritrovare la sua forma migliore e a competere al più alto livello.

Il prossimo appuntamento per Rune sarà l’ATP 500 di Acapulco, seguito dai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Questi tornei rappresentano un’opportunità per il giovane danese non solo per dimostrare il suo valore sul campo, ma anche per consolidare la sua partnership con Mouratoglou e costruire un futuro luminoso nel tennis mondiale. Tutti gli appassionati di tennis, e di scommesse live , attendono con ansia l’inizio di questi tornei e sono in fermento all’idea di vedere come il ranking evolverà nel corso dell’anno con tanti tennisti giovani e determinati a darsi battaglia.

Il viaggio di Holger Rune attraverso queste ultime vicissitudini è stato caratterizzato da cambiamenti e sfide, ma anche da determinazione e resilienza. Con il supporto del suo nuovo team e la sua determinazione incrollabile, Rune è pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo che il tennis gli ponga di fronte e a perseguire i suoi sogni con rinnovato vigore.