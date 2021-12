Running ad alto livello, la vittoria parte dall’abbigliamento

Il running è uno sport molto seguito da tanti appassionati nel mondo e alcuni lo trasformano in una carriera professionistica. L’importante è iniziare a conoscerlo, non solo dal punto di vista delle tecniche di allenamento, spirito di squadra o passione per lo sport, ma anche sotto il profilo dell’abbigliamento, che è un aspetto tutt’altro che trascurabile per un runner nel senso completo del termine.

L’importanza dell’abbigliamento sportivo nel running

Il running è una parola che in Italia traduciamo con “corsa”, ma quest’attività sportiva si non si limita allo svolgimento all’aperto in vere e proprie gare, in quanto si può svolgere anche al chiuso, grazie ai tapis roulant.

Richiedendo un allenamento specifico per garantire le migliori prestazioni, è consigliabile non solo un controllo medico adeguato, che stabilisca l’idoneità al running, ma è necessario prestare particolarmente attenzione anche all’abbigliamento, che è definito tecnico.

Questa scelta non è casuale, perché l’atleta deve avere libertà di movimento, mantenere i muscoli reattivi, perciò è importante non sbagliare la scelta nel suo equipaggiamento in termini di abbigliamento.

Inoltre, bisogna anche considerare l’appoggio per i piedi, elemento di fondamentale importanza.

Le scarpe da running devono essere adatte alle esigenze della persona che le indossa, altrimenti si potrebbe rischiare di diminuire le prestazioni.

Discorso analogo per la tenuta da running che deve assolutamente essere realizzata con tessuti traspiranti per la pelle, ed essere termica nei mesi invernali. Inoltre, oggi è possibile rivolgersi ad aziende in costante evoluzione e che permettono anche di realizzare abbigliamento tecnico personalizzabile.

L’esperienza è però fondamentale e non si può improvvisare nulla, quindi bisogna rivolgersi ad aziende qualificate nel settore tra le quali runnek.it realizza abbigliamento tecnico da running personalizzabile.

Non si deve inoltre dimenticare che il running coinvolge braccia e gambe in coordinamento opposto tra loro e la falcata degli atleti cambia in base al tipo di corsa. Non a caso, gli sprint richiedono passi brevi e più veloci, mentre sulle lunghe distanze i corridori hanno passi più rallentati e variabili.

L’importanza della ricerca nel running

La ricerca di tessuti adeguati e sempre innovativi è un punto chiave nel settore dell’equipaggiamento degli sportivi. Occorre infatti investire costantemente sul sistema produttivo e puntare anche sulla ricerca per sviluppare tessuti tecnici all’avanguardia, in grado di soddisfare le richieste della clientela più esperta ed esigente.

I tessuti tecnici migliori e le calzature sportive adatte aiutano infatti gli atleti a mantenere uno standard alto, riducono il rischio di stiramenti, strappi e accentuano così la risposta positiva dei muscoli, dopo un adeguata fase di riscaldamento.

Quindi non si tratta di scegliere la manica corta o lunga dal colore più di moda, ma capire la differenza tra una polo in cotone e una tecnica, oppure tra una felpa tecnica con cappuccio e una felpa tecnica sport, scegliendo in virtù della sfida running da affrontare in una determinata stagione.

Il medesimo ragionamento può essere applicato anche per i leggings running, che si differenziano da un pantaloncino tecnico running.

Ecco perché le aziende specializzate nel settore investono su un’offerta sempre più ampia e personalizzata di tessuti tecnici per i migliori runner di oggi e di domani.