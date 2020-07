MOTOGP GP SPAGNA DOVE VEDERLO – Finalmente ci siamo! Finalmente parte il MotoMondiale, l’appuntamento domenicale più atteso dagli amanti delle due ruote. Dopo il posticipo forzato per il Coronavirus, riparte la caccia alla corona detenuta da Marc Marquez proprio dalla casa dello spagnolo: il primo GP infatti andrà in scena sul circuito di Jerez de la Frontera

MotoGP, GP Spagna: dove si corre

Il Gp della Spagna, primo appuntamento del MotoMondiale 2020, andrà in scena nello storico circuito Angel Nieto meglio noto come ‘Jerez de la Frontera’, nei pressi di Cadice in Andalusia. Chi detiene il record del circuito? Manco a dirlo, Marc Marquez con un 1.38.051 stabilito nel maggio 2019.

MotoGP, GP Spagna 2020: diretta streaming e dove vederlo in TV

Si riaccendono i motori da Jerez de la Frontera ma sapete dove vedere le prodezze dei piloti? Quest'anno tutto il MotoMondiale sarà trasmesso sul canale 208 di SkySport MotoGP ed in diretta streaming su DAZN. Il MotoMondiale verrà trasmesso in chiaro in differita su TV8.

MotoGP, GP Spagna 2020: programma e orari

Tra giovedì e venerdì, le prime prove ufficiali. E da sabato le qualifiche per la gara di domenica. Insomma sarà un week-end ricchissimo:

SABATO 18 LUGLIO

9.00 – 12:35 – 3° Turno di Prove Libere

12:30 – Qualifiche Moto3

14:10 – Qualifiche MotoGP

15:10 – Qualifiche Moto2

DOMENICA 19 LUGLIO

8:20 – WarmUp MotoGP

10:45 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto 2

14:00 – Gara MotoGP

In differita su TV8:

14:00 – Moto 3

15:30 – Moto 2

17:00 – MotoGP