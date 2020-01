WRC, Rally Montecarlo 2020, diretta streaming, gratis e tv: dove vederlo

WRC MONTECARLO 2020 DIRETTA STREAMING Wrc 2020, ci siamo. Il mondiale di Rally riparte dallo storico appuntamento con Montecarlo, che arriva all’88° edizione della propria storia. Orfani di Citröen, ripartiamo subito con Sebastién Ogier che vorrà riscattarsi ed Ott Tanak che cercherà di ripetersi in un storia mondiale infinita. E in un insieme di emozioni miste, la storia ricomincia da capo. Noi non vediamo l’ora, e voi?

WRC, Rally di Montecarlo 2020: le date

Il Rally di Montecarlo 2020, che apre la stagione del WRC, sarà in programma da giovedì 23 a domenica 26 gennaio. Di seguito, ecco tutte le date del fine settimana:

Giovedì 23 gennaio:

Prova speciale 1 alle ore 20:38 – 17,47 km

Prova speciale 2 alle ore 22:26 – 25,49 km

Venerdì 24 gennaio

Prova speciale 3 alle ore 08:36 – 20,02 km

Prova speciale 4 alle ore 09:56 – 20,68 km

Prova speciale 5 alle ore 11:21 – 20,59 km

Prova speciale 6 alle ore 13:54 – 20,02 km

Prova speciale 7 alle ore 15:14 – 20,68 km

Prova speciale 8 alle ore 16:39 – 20,59 km

Sabato 25 gennaio

Prova speciale 9 alle ore 09:38 – 16,87 km

Prova speciale 10 alle ore 10:56 – 20,73 km

Prova speciale 11 alle ore 14:08 – 16,87 km

Prova speciale 12 alle ore 15:26 – 20,73 km

Domenica 26 gennaio

Prova speciale 13 alle ore 08:17 – 18,41 km

Prova speciale 14 alle ore 09:08 – 13,36 km

Prova speciale 15 alle ore 10:55 – 18,41 km

Prova speciale 16 alle ore 12:18 – 13,36 km

WRC, Rally di Montecarlo 2020: la mappa

Il WRC sta per ripartire, ormai ci siamo. E con un 2020 che si preannuncia più infuocato che mai, ecco il meraviglioso quanto storico Rally di Montecarlo, che accoglierà così i migliori piloti dell’universo Rally, anche se ormai orfani della Citroën. Le novità, però, non mancheranno. Si partirà da Casino Square alle ore 17:00 del 22 gennaio, successivamente ci saranno due prove speciali nelle Alpes De Hautes Provence e Hautes Alpes. Da qui, il mondiale 2020 inizierà ufficialmente dalla Malijai-Pulmichel che sarà seguita dalla Bayons-Bréziers.

Venerdì 24, invece, si andrà nella zona Sud-Est di Gap; qui si svolgeranno tre prove che si ripeteranno due volte, con la tappa che diverrà sempre più impegnativa, considerati i 122.9 km che gli equipaggi dovranno percorrere. Sabato ci saranno due prove speciali, al Saint Léger-les-Mélèzes-Baite Neuve prima e a Lâ Breole-Selonnet poi, per 75,38 km previsti.

Domenica, invece, ci sarà il gran finale, con le due classiche: La Bollente Vesuvie-Peira Cava e La Cabanette-Col de Braus, con quest’ultima che sarà la Powerstage della gara. E sicuramente, lo spettacolo non mancherà.

WRC, Rally d’Australia 2019: diretta streaming e dove vederlo in tv

Il Rally di Montecarlo 2020 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN, (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese) disponibile per i tantissimi dispositivi compatibili. Sarà possibile infatti sottoscrivere l’abbonamento a 9,99€ al mese con cui accedere a tutti i contenuti della piattaforma, e in alternativa, si potrà usufruire del servizio in streaming di Red Bull TV e del canale ufficiale a pagamento del campionato WRC + All Live.

