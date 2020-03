WRC RALLY MESSICO 2020 DIRETTA STREAMING / Il mondiale di Rally torna con l’appuntamento in Messico. Tutto quello che devi sapere sul Rally Messico, le date e gli orari della competizione.

WRC, Rally del Messico 2020: le date

Il Rally del Messico 2020 sarà in programma da giovedì 12 a domenica 15 marzo. Di seguito, ecco tutte le date del fine settimana:

-Giovedì 12 Marzo

17:01- Shakedown (Llano Grande) 5,51 km

02:58 – Cerimonia di Partenza (Guanajuato – Alhóndiga de Granaditas)

03:08 – SS 1 Street Stage GTO 1 1,12 km

03:31 – SS 2 Street Stage GTO 2 1,12 km

-Venerdì 13 Marzo

14:45 – Service A (León – Rally Campus)

16:08 – SS 3 El Chocolate 1 31,45 km

17:16 – SS 4 Ortega 1 17,24 km

18:14 – SS 5 Las Minas 1 13,69 km

19:12 – SS 6 Parque Bicentenario 2,71 km

20:52 – Service B (León – Rally Campus)

22:35 – SS 7 El Chocolate 2 31,45 km5

23:43 – SS 8 Ortega 2 17,24 km

00:41 – SS 9 Las Minas 2 13,69 km

02:21 – SSS 10 Autódromo de León 1 2,33 km

02:26 – SSS 11 Autódromo de León 2 2,33 km

03:14 – SS 12 Street Stage León 0,73 km

03:44 – Service C (León – Rally Campus)

-Sabato 14 Marzo

14:45 – Service D (León – Rally Campus)

15:58 – SS 13 Guanajuatito 1 24,96 km

17:01 – SS 14 Alfaro 1 16,99 km

18:08 – SS 15 Derramadero 1 21,78 km

20:18 – Service E (León – Rally Campus)

21:56 – SS 16 Guanajuatito 2 24,96 km

22:59 – SS 17 Alfaro 2 16,99 km

00:08 – SS 18 Derramadero 2 21,78 km

01:38 – SSS 19 Autódromo de León 3 2,33 km

01:43 – SSS 20 Autódromo de León 4 2,33 km

02:26 – SS 21 Rock & Rally León 1,62 km

02:56 – Service F (León – Rally Campus)

-Domenica 15 Marzo

14:30 – Service G (León – Rally Campus)

15:38 – SS 22 Otates 33,61 km

16:56 – SS 23 San Diego 12,76 km

18:18 – SS 24 El Brinco [Power Stage] 9,64 km

19:38 – Service H (León – Rally Campus)

21:00 – Cerimonia del Podio Finale (León – Foro del Lago)

WRC, Rally del Messico 2020: diretta streaming e dove vederlo in tv

Sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN, disponibile per i tantissimi dispositivi compatibili. Sarà possibile infatti sottoscrivere l’abbonamento a 9,99€ al mese con cui accedere a tutti i contenuti della piattaforma, e in alternativa, si potrà usufruire del servizio in streaming di Red Bull TV e del canale ufficiale a pagamento del campionato WRC + All Live.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99 € al mese. Creare un account è davvero semplice: basta aggiungere il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password a propria scelta. Successivamente, basterà impostare un metodo di pagamento: in questo modo, si potranno seguire tutti gli eventi sportivi che si preferiscono, da alcune partite della Serie A a tutta la Serie B, senza dimenticare la Liga spagnola e, ovviamente, il mondiale di Rally (WRC).