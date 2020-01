UDINESE SASSUOLO DIRETTA STREAMING Udinese-Sassuolo è un match più che mai fondamentale per scalare posizioni in classifica, in maniera positiva o negativa che sia. I padroni di casa devono vincere per cercare di avvicinarsi alla zona alta della classifica, mentre il Sassuolo dovrà provare la stessa cosa per impedire di essere sopravanzati dai rivali friulani. Sicuramente non ci aspetta una partita banale!

Segui live e in esclusiva UDINESE SASSUOLO su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Udinese-Sassuolo: data e orario

Udinese-Sassuolo, in programma sabato 11 gennaio 2020, avrà luogo presso lo Stadio Friuli di Udine con fischio d’inizio fissato per le ore 12:30.

Udinese-Sassuolo: probabili formazioni

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, e la sua squadra vengono da due vittorie consecutive e non vorranno fermarsi nemmeno contro il Sassuolo. Il tecnico Veneto molto probabilmente proporrà il solito 3-5-2 utilizzato nella sfida contro il Lecce, confermando Nestorowski accanto a Okaka e De Paul: in difesa toccherà a De Maio.

Per quanto riguarda Roberto De Zerbi, mister del Sassuolo, la formazione di partenza potrebbe essere decisamente limitata; oltre agli infortunati Chiriches, Defrel e Marlon, infatti, non ci saranno Locatelli e Berardi per squalifica. A centrocampo ci saranno Obiang e Magnanelli, con un 4-2-3-1 più confermato che mai.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Luca Gotti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljian, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Traorè, Djuricicn Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Udinese-Sassuolo, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match tra Udinese e Sassuolo sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro ancora.