Tutti i benefici degli sport all’aria aperta

Per il benessere fisico e mentale, fare sport all’aria aperta è un vero e proprio toccasana, ma molto spesso non vi si da la giusta importanza e il giusto peso. I benefici che il contatto con la natura unito all’attività fisica possono produrre sono potenzialmente infiniti e vale la pena vincere la propria pigrizia per provare a migliorare la propria salute e il proprio stile di vita.

Ci sono tantissimi sport che possono essere svolti all’aria aperta, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Partendo da quelli più economici e semplici, come le camminate veloci e la corsa, passando poi alle attività a corpo libero fatte magari in un parco invece che a casa propria per respirare aria fresca e pulita.

Più accessori e quindi una maggiore spesa (ma comunque nei limiti) servono per il ciclismo invece, ma il gioco vale la candela. Dopo essersi procurati abbigliamento giusto, scarpe da ciclismo di qualità come quelle di Northwave e accessori, andare in bicicletta sarà un piacere e un toccasana allo stesso tempo.

Uno degli sport più sofisticati ma anche maggiormente costosi è l’equitazione, ma chi ha la possibilità può usufruire dei tantissimi benefici dell’andare a cavallo e anche godere della bellissima esperienza di avere a che fare con questi stupendi animali.

Questi sono solo alcuni degli sport che si possono fare all’aperto e già da essi si evince come la scelta sia veramente ampia. Quali sono allora tutti i benefici che questi sport permettono di ottenere? Scopriamoli insieme.

Miglioramento dell’apparato cardiovascolare

L’attività fisica, specialmente quella aerobica e quindi con grande consumo di ossigeno, è una vera e propria manna per il cuore e tutto il sistema cardiovascolare. Aumenta infatti la resistenza migliorando le funzioni cardiache e la sua capacità di pompare sangue e ossigeno ai tessuti, grazie anche all’aumento della capillarizzazione dei muscoli. I vasi sanguigni si dilatano e il sangue si fluidifica, con sensibile riduzione del rischio di infarto. È inoltre favorita l’eliminazione dei radicali liberi, anch’essi responsabili della comparsa di malattie cardiovascolari.

Miglioramento dell’apparato respiratorio

Soprattutto se si ha la possibilità di fare sport in campagna, vicino al mare, in montagna o comunque in uno spazio verde in città, si dovrebbe approfittare di questa occasione utile per favorire la salute dei nostri polmoni e dell’apparato respiratorio nella sua interezza.

Infatti gli ambienti incontaminati consentono di respirare aria pulita e fresca, ben diversa da quella delle palestre, e l’attività fisica permette di aprire le vie respiratorie e di godere di tutti i benefici che questo comporta. Ecco perché è importante che le aree per svolgere sport in città devono essere incrementate, dando così l’opportunità a tutti di usufruirne.

Maggiore produzione di vitamina D

Forse non tutti lo sanno, ma stare alla luce del sole (ovviamente con le giuste protezioni) aiuta a produrre vitamina D. questa è una vitamina fondamentale per l’assorbimento di calcio e fosforo e non viene assunta soltanto con il cibo, ma può essere prodotta anche dalla nostra pelle quando questa viene appunto esposta al sole. Fare quindi sport all’aria aperta è molto utile per questo motivo.

Maggiore consumo di grassi e calorie

Fare sport all’aria aperta permette di bruciare più grassi e calorie rispetto al farlo indoor. Come mai? Il terreno su cui ci si trova ad operare è ben diverso dal pavimento livellato di una palestra o di casa propria e tutte le irregolarità, le salite e le discese mettono in moto muscoli diversi e aggiuntivi che in questo modo permettono di perdere peso più facilmente e velocemente. Inoltre, fare sport all’aperto quando le temperature sono più rigide permette di bruciare ancora più calorie, in quanto il corpo sarà impegnato non solo nell’attività fisica ma anche nella termoregolazione.