Tre modi per godersi ancora il calcio dopo la fine della stagione

Per gli amanti del calcio, l’avvicinarsi dell’estate non è sempre una bella notizia. La fine della stagione rappresenta per molti di noi l’epilogo dello spettacolo di cui andiamo pazzi, a maggior ragione quest’anno in cui i Mondiali non si terranno in estate, bensì tra novembre e dicembre. Sarà difficile trovare qualcosa da fare per chi vive principalmente di calcio ma esistono comunque dei modi di godersi questo spettacolo, anche dopo la fine della stagione, e resistere fino all’inizio della nuova annata.

Ma prima di addentrarci in questi piccoli passatempi che vi consigliamo di intraprendere, soprattutto se siete grandi amanti del calcio, vorremo darvi una buona notizia. Come molti di voi sapranno, quest’anno la stagione inizierà presto per via dei Mondiali in inverno. In Italia si partirà addirittura il 12 agosto con la finale di Supercoppa Italiana. Tutto molto bello ma si tratta comunque di un lasso di tempo troppo lungo per essere ignorato: insomma, bisogna trovare un modo per godersi il calcio anche con la fine della stagione che vada oltre a seguire il frenetico calciomercato e restare illusi un giorno su due per i nomi che vengono accostati alla nostra squadra del cuore.

Rivivere il calcio del passato

Se il presente non ci offre nulla, cerchiamo di guardarci indietro. Il primo modo per godersi ancora il calcio dopo la fine della stagione, infatti, può tranquillamente essere di rivivere quello del passato. Su YouTube e tanti altri media, è possibile imbattersi in partite storiche pubblicate per intero. Tra un doppio passo di Ronaldo, un numero di Ronaldinho, un colpo di Zidane e una super parata di Buffon, sarà facile intrattenersi e non pensare ai tre mesi senza calcio che saremo costretti a vivere da fine maggio a inizio agosto. Ma non solo le partite: su internet è pieno di video e montaggi delle migliori giocate dei più grandi campioni di tutti i tempi. Sarà uno spettacolo per i nostri occhi, e sicuramente non resteremo annoiati o delusi da questi straordinari highlights.

Inoltre, può essere una buona occasione per farsi una cultura calcistica e conoscere ancora meglio lo sport che tanto amiamo. Ci darà magari anche una mano a iniziare la prossima stagione con qualche conoscenza in più nel nostro bagaglio per capire il calcio attuale. Con l’inizio della nuova stagione, poi, sarà molto difficile avere il tempo per guardarsi indietro e osservare la storia del calcio.

Se siamo dei fedelissimi tifosi di una squadra di calcio, può essere una bellissima idea quella di rivivere alcuni dei grandi successi del nostro club del cuore per emozionarci ed essere dei veri esperti della nostra squadra.

Godersi il calcio virtuale

Tra mille giochi da scaricare gratis alle console come Playstation o Xbox fino ai giochi online, ci sono mille modi per vivere The Beautiful Game, come amano chiamarlo gli inglesi, nonostante la fine della stagione in modo virtuale. Pensiamo, per esempio, al famosissimo videogioco FIFA (che presto, tra l’altro, sarà costretto a cambiare il proprio nome in EA Sports FC) che presenta diverse modalità che ci permettano di divertirci in centinaia di modi diversi magari anche insieme ai nostri amici. Potremmo iniziare una carriera allenatore su FIFA, per esempio, per creare la nostra storia con una squadra e vivere i tre mesi d’estate cercando di vincere tutto con il club che abbiamo scelto di prendere.

Insieme a questo, se vogliamo arrivare al top, potrebbe essere divertente anche prepararsi al meglio per il prossimo Fantacalcio. Magari siete rimasti delusi dal risultato della scorsa stagione e allora volete arrivare i più competitivi possibili al prossimo anno: iniziate magari a guardare e a studiare i talenti che man mano arrivano nel nostro campionato per capire chi possa essere un affare alla prossima asta di Fantacalcio. In questo modo potrete stupire i vostri amici e conoscere tutti i giocatori presenti sulla lista per fare un figurone e, chissà, alzare qualche trofeo della vostra lega.

Online, poi, si possono trovare mille giochi inerenti al calcio che ci possano intrattenere quando ne abbiamo bisogno.

I film e documentari sul calcio

Il documentario rappresenta un genere di particolare successo negli ultimi anni e il calcio non è esente da questo discorso. Sui vari servizi streaming come Netflix o Amazon Prime Video, è possibile trovare diversi prodotti inerenti al mondo del calcio. Pensiamo alla bellissima serie su Amazon Prime Video “All or Nothing” dovremo potremo vedere immagini inedite delle stagioni di club come Manchester City, Juventus o Tottenham e scoprire tutti segreti dello spogliatoio con infuriate e litigate dell’allenatore incluse.

Ma oltre a questi contenuti “attuali”, esistono diversi film e documentari su alcune delle storie e dei personaggi più avvincenti del calcio mondiale. Per gli amanti di questo sport e del cinema, sarà come prendere due piccioni con una fava.