TORINO ATALANTA DIRETTA STREAMING / Prima del girone di ritorno da dimenticare per Torino ed Atalanta che, nello scontro diretto, vogliono già voltare pagina. I granata, che all’andata si imposero con un sorprendente 2-3, sono alla ricerca del gol numero 100 contro la Dea mentre i bergamaschi hanno vinto appena 8 dei 54 confronti con il ‘Toro’. La posta in palio è altissima: la squadra di Mazzarri potrebbe rilanciarsi in zona Uefa mentre i ragazzi di Gasperini vogliono il successo per rimanere aggrappati al treno-Champions. Dove vedere la partita? Ovviamente su Dazn.

Torino-Atalanta: data e orario

Torino-Atalanta sarà l’anticipo serale della 21° giornata di Serie. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di sbato 25 gennaio 2020.

Torino-Atalanta: le probabili formazioni

I granata faranno a meno di Aina e Rincon squalificati, così come saranno assenti Ansaldi e Zaza per infortunio. Fuori anche Bonifazi, ormai ai saluti.

‘Gasp’ avrà tutti a disposizione: sceglierà l’ attacco colombiano supportato da Gomez?

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO – Sirigu; Izzo, Nkpulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All.: Mazzarri

ATALANTA – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, DeRoon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini

Torino-Atalanta, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

