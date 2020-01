SPORT INVERNALI COME VEDERLI Con il mondiale di sci di fondo da poco iniziato, e che ci accompagnerà in un viaggio che terminerà soltanto a 2020 inoltrato, l’inverno dello sport si scalda ancora di più. E tra aspirazioni infuocate e un freddo stagionale, siete pronti vero?

Sport invernali, sci di fondo: il calendario completo

Domenica 1 dicembre 2019 – Ruka Triple, Ruka (Finlandia)

10.10: 10km TL Pursuit (Femminile)

11.25: 15km TL Pursuit (Maschile)

Sabato 7 dicembre 2019 – Lillehammer (Norvegia)

11.00: Skiathlon 15km (Femminile)

12.30: Skiathlon 30km (Maschile)

Domenica 8 dicembre 2019 – Lillehammer (Norvegia)

10.15: Staffetta 4x5km (Femminile)

11.45: Staffetta 4x10km (Maschile)

Sabato 14 dicembre 2019 – Davos (Svizzera)

11.30: Qualificazioni Sprint TL (Femminile e Maschile)

14.00: Finali Sprint TL (Femminile e Maschile

Domenica 15 dicembre 2019 – Davos (Svizzera)

10.45: 10km TL (Femminile)

14.00: 15km TL (Maschile)

Sabato 21 dicembre 2019 – Planica (Slovenia)

11.00: Qualificazioni Sprint TL (Femminile e Maschile)

13.30: Finali Sprint TL (Femminile e Maschile)

Domenica 22 dicembre 2019 – Planica (Slovenia)

09.00: Semifinali Team Sprint TL (Femminile e Maschile)

11.10: Finali Team Sprint TL (Femminile e Maschile)

Sabato 28 dicembre 2019 – Tour de Ski, Lenzerheide (Svizzera)

12.45: 10km TL Mass Start (Femminile)

14.15: 15km TL Mass Start (Maschile)

Domenica 29 dicembre 2019 – Tour de Ski, Lenzerheide (Svizzera) 10.30: Qualificazioni Sprint TL (Femminile e Maschile)

13.15: Finali Sprint TL (Femminile e Maschile) Martedì 31 dicembre 2019 – Tour de Ski, Dobbiaco (Italia) 12.30: 15km TL (Maschile)

15.00: 10km TL (Femminile) Mercoledì 1 gennaio 2020 – Tour de Ski, Dobbiaco (Italia) 11.50: 10km TC Pursuit (Femminile)

13.00: 15km TC Pursuit (Maschile) Venerdì 3 gennaio 2020 – Tour de Ski, Val di Fiemme (Italia) 13.15: 10km TC Mass Start (Femminile)

15.15: 15km TC Mass Start (Maschile) Sabato 4 gennaio 2020 – Tour de Ski, Val di Fiemme (Italia) 09.00: Qualificazioni Sprint TC (Femminile e Maschile)

11.25: Finali Sprint TC (Femminile e Maschile) Domenica 5 gennaio 2020 – Tour de Ski, Val di Fiemme (Italia) 13.15: Final Climb TL Mass Start (Femminile)

15.15: Final Climb TL Mass Start (Maschile) Sabato 11 gennaio 2020 – Dresda (Germania) 11.00: Qualificazioni Sprint TL (Femminile e Maschile)

13.30: Finali Sprint TL (Femminile e Maschile) Domenica 12 gennaio 2020 – Dresda (Germania) 12.30: Semifinali Team Sprint TL (Femminile e Maschile)

13.30: Finali Team Sprint TL (Femminile e Maschile) Sabato 18 gennaio 2020 – Nove Mesto (Repubblica Ceca) 09.45: 10km TC (Femminile)

11.15: 15km TC (Maschile) Domenica 19 gennaio 2020 – Nove Mesto (Repubblica Ceca) 11.10: 10km TL Pursuit (Femminile)

13.00: 15km TL Pursuit (Maschile) Sabato 25 gennaio 2020 – Oberstdorf (Germania) 10.00: Skiathlon 15km (Femminile)

12.00: Skiathlon 30km (Maschile) Domenica 26 gennaio 2020 – Oberstdorf (Germania) 09.15: Qualificazioni Sprint TC (Femminile e Maschile)

11.45: Finali Sprint TC (Femminile e Maschile) Sabato 8 febbraio 2020 – Falun (Svezia) 11.45: Qualificazioni Sprint TC (Femminile e Maschile)

14.15: Finali Sprint TC (Femminile e Maschile) Domenica 9 febbraio 2020 – Falun (Svezia) 09.30: 30km TL (Maschile)

14.30: 15km TL (Femminile) Sabato 15 febbraio 2020 – Ski Tour 2020, Östersund (Svezia) 13.30: 10km TL (Femminile)

16.10: 15km TL (Maschile) Domenica 16 febbraio 2020 – Ski Tour 2020, Östersund (Svezia) 14.00: 15km TC Pursuit (Maschile)

16.00: 10km TC Pursuit (Femminile) Martedì 18 febbraio 2020 – Ski Tour 2020, Åre (Svezia) 13.45: Qualificazioni Sprint TL (Femminile e Maschile)

16.15: Finali Sprint TL (Femminile e Maschile) Giovedì 20 febbraio 2020 – Ski Tour 2020, Storlien-Maråker (Svezia-Norvegia) 10.45: 38km TL Mass Start (Femminile)

13.30: 38km TL Mass Start (Maschile) Sabato 22 febbraio 2020 – Ski Tour 2020, Trondheim (Norvegia) 10.30: Qualificazioni Sprint TC (Femminile e Maschile)

13.00: Finali Sprint TC (Femminile e Maschile) Domenica 23 febbraio 2020 – Ski Tour 2020, Trondheim (Norvegia) 11.15: 30km TC Pursuit (Maschile)

14.25: 15km TC Pursuit (Femminile) Sabato 29 febbraio 2020 – Lahti (Finlandia) 11.00: 10km TC (Femminile)

12.30: 15km TC (Maschile) Domenica 30 febbraio 2020 – Lahti (Finlandia) 10.10: Staffetta 4x5km (Femminile)

12.30: Staffetta 4×7,5km (Maschile) Mercoledì 4 marzo 2020 – Drammen (Norvegia) 13.00: Qualificazioni Sprint TC (Femminile e Maschile)

15.30: Finali Sprint TC (Femminile e Maschile) Sabato 7 marzo 2020 – Oslo Holmenkollen (Norvegia) 12.00: 30km TC Mass Start (Femminile) Domenica 8 marzo 2020 – Oslo Holmenkollen (Norvegia) 11.30: 50km TC Mass Start (Maschile) Sabato 14 marzo 2020 – Sprint Tour, Quebec (Canada) 16.50: Qualificazioni Sprint TC (Femminile e Maschile)

19.20: Finali Sprint TC (Femminile e Maschile) Domenica 15 marzo 2020 – Sprint Tour, Quebec (Canada) 16.45: Qualificazioni Sprint TL (Femminile e Maschile)

19.15: Finali Sprint TL (Femminile e Maschile) Martedì 17 marzo 2020 – Sprint Tour, Minneapolis (USA) 21.15: Qualificazioni Sprint TL (Femminile e Maschile)

23.45: Finali Sprint TL (Femminile e Maschile) Venerdì 20 marzo 2020 – World Cup Finals, Canmore (Canada) 19.10: 10km TL Mass Start (Femminile)

20.15: 15km TL Mass Start (Maschile) Sabato 21 marzo 2020 – World Cup Finals, Canmore (Canada) 18.30: 10km TC Pursuit (Femminile)

19.45: 15km TC Pursuit (Maschile) Domenica 22 marzo 2020 – World Cup Finals, Canmore (Canada) 17.45: Staffetta Mista 4x5km TC/TL

Sport invernali, sci di fondo: come vederlo

Abbiamo parlato del mondiale di sci di fondo da poco iniziato, ma dove sarà possibile seguire gli sport invernali più attesi? I diritti televisivi saranno visibili su Rai Sport e Eurosport. Oltre a questo, chi non riuscirà a vedere la competizione in tv potrà usufruire del servizio in streaming di Eurosport Player, Rai Play e SkyGo.

Come funziona DAZN

